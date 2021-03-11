غوتيريش: سوريا لا تزال “كابوساً حياً” بعد 10 سنوات من الحرب

المناطق - وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء الحرب السورية، إن سوريا لا تزال “كابوساً حياً”، إذ يواجه نحو 60% من السوريين خطر الجوع.

وأضاف في تصريحات للصحافيين أنه “من المستحيل أن ندرك بشكل كامل حجم الدمار في سوريا، لكن شعبها عانى من بعض أسوأ الجرائم التي عرفها العالم هذا القرن. حجم الفظائع يصيب الضمير بالصدمة”.

وولفت إلى أن “هناك حاجة لتوسيع إمكانية وصول المساعدات الإنسانية… تكثيف تسليم المساعدات عبر الخطوط وعبر الحدود ضروري من أجل الوصول إلى المحتاجين في كل مكان. ولهذا دعوت مجلس الأمن مراراً إلى التوافق حول هذه المسألة الحيوية”.

وكان مجلس الأمن قد أجاز أول مرة عملية مساعدات عبر الحدود إلى سوريا في 2014 من خلال أربع نقاط حدودية. وفي العام الماضي قلّص المجلس العدد إلى نقطة واحدة من تركيا بسبب معارضة روسيا والصين تجديد النقاط الأربع جميعاً.

ومن المقرر أن يتناول المجلس قضية توصيل المساعدات عبر الحدود مجدداً في يوليو، بعد أن ينتهي التصريح المعطى لهذا الممر.

وسبق أن أشارت روسيا إلى أنها لن تسمح بتمديده، وهو ما أثار استياء الدول الغربية التي تشدد على ضرورة الإبقاء عليه لإيصال المساعدات الدولية.