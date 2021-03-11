أمريكا تسجل أكبر عدد وفيات في تاريخها خلال 2020

المناطق - وكالات

نقلت صحيفة “بوليتيكو” عن “المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها”، أن عام 2020 شهد تسجيل أكبر عدد وفيات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت الموقع نقلاً عن اثنين من كبار المسؤولين، لم تكشف هوياتهما، أن نحو ثلاثة ملايين أمريكي توفوا خلال العام الماضي، وكان فيروس كورونا هو ثالث أسباب الوفيات.

وذكر الموقع أن تلك النتيجة ستعلنها الهيئة الصحية الأمريكية في تقرير جديد، تؤكد فيه أن معدل الوفيات في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 15% العام الماضي نتيجة لجائحة كورونا.

وقال الموقع إن الهيئة الصحية الأمريكية ستلخص تلك النتائج التي توصلت إليها في العدد القادم من التقرير الأسبوعي للإصابة بالأمراض والوفيات (لم تحدد موعداً لصدوره). وأوضحت أن النتائح ستوضح بالتفصيل معدلات وفاة السكان الأمريكيين من مختلف الأعراق نتيجة للفيروس، وكذلك إجمالي عدد الوفيات في كل مجموعة ديموغرافية.

ووجد التقرير أن فيروس كورونا كان ثالث سبب رئيسي للوفاة بعد أمراض القلب والسرطان.

ووفقاً لبيانات “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها”، فإن الزيادة في عام 2020 هي الأكبر منذ عام 1918، عندما توفي مئات الآلاف من الأشخاص بسبب الإنفلونزا في خضم الحرب العالمية الأولى.

وذكرت “بوليتكيو” أن المسؤولين يضعون اللمسات الأخيرة على تقرير شامل منفصل عن الوفيات أثناء الجائحة، لكنهم ما زالوا يعملون على إعداد التقارير من وكالات الصحة الحكومية.

وعلى الرغم من أن معظم الولايات قدمت معلومات إلى الوكالة الصحية حول أكثر من 90% من الوفيات الناجمة عن الفيروس، فإن عدة ولايات متأخرة أسابيع عن الموعد المحدد، وفقاً لمسؤول كبير آخر في تلك الهيئة.

ولا تزال الحكومة الفيدرالية وإدارات الصحة الحكومية في جميع أنحاء البلاد، تعمل أيضاً على تحليل مئات الآلاف من “الوفيات الزائدة” خلال العام الماضي، أو الفرق بين عدد الوفيات المرصودة في عام 2020 مقابل عام 2019، وفقاً للصحيفة.

انخفاض متوسط الأعمار

وستبنى دراسة الوفيات على تقرير صدر مؤخراً عن “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها”، أظهر أن متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة قد انخفض لمدة عام كامل نتيجة لكورونا، من 78.8 عام في عام 2019، إلى 77.8 عام.

وقال التقرير إنه خلال تلك الفترة الزمنية انخفض متوسط العمر المتوقع 0.8 سنة للأشخاص البيض غير اللاتينيين، و1.9 سنة للأفراد من أصل إسباني، و2.7 سنة للأشخاص من أصول إفريقية غير اللاتينيين.

وتوفي أكثر من 528 ألف شخص بسبب كورونا في الولايات المتحدة، وفقاً للسجلات الرسمية.