أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع والبالغ عدد جوائزها (21)جائزة وتنافس خلالها (382) مبادرة مجتمعية

كرّم أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر الحكم ، الفائزين في جائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع في دورتها الثالثة، حيث استهل اللقاء باستقبال كريم من صاحب السمو الملكي لمعالي رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، ومرافقيه ورعاة الجائزة، والمكرمين؛ حيث قدم معالي رئيس الجامعة الشكر لسمو أمير الرياض لدعم سموه الدائم واللامحدود لكافة الجهود والمبادرات التي تقدمها الجامعة لتجويد خدماتها والتوسع فيها بما يعزز جهود التنمية التي يشهدها الوطن في ظل قيادته الرشيدة، كما عرض معاليه أهم الإنجازات والخدمات النوعية التي تقدمها جامعة المجمعة لأفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي في المناطق المشمولة بخدماتها، وتطرق معاليه لأهم المؤشرات الخاصة بهذا الشأن ، تلى ذلك ثناءَ عطراً وإشادة من أمير منطقة الرياض على ما تبذله جامعة المجمعة من جهود وما تقدمه من خدمات ومبادرات يظهر أثرها ويزداد عاماً بعد عام، كما أثنى سموه على الجائزة وشمولها لفئات متنوعة من منسوبي الجامعة خاصة طلابها وكذلك مؤسسات المجتمع المحلي بكافة أنواعها الحكومية والمجتمعية والخاصة.

وأعقب ذلك كلمة من سعادة عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأمين العام للجائزة الدكتور عمر بن مساعد الشريوفي قدم فيها الشكر لسمو الأمير على رعايته الكريمة للجائزة، كما قدم سعادته تعريفاً بالجائزة ومجالاتها وأهم فروعها، مثمناً ما تحظى به الجائزة من دعم قيادات الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي.

هذا وقد أكد د.الشريوفي بكلمته على أن تشريف الجامعة والجائزة بتكريم سمو الأمير للفائزين بها خلال ثلاث سنوات كان له بالغ الأثر في زيادة الإقبال على منافساتها وتزايد مؤشرات المبادرات المجتمعية المقدمة لأفراد المجتمع ومؤسساته، وقد استعرض دكتور الشريوفي جانباً من تلك المؤشرات خاصة ما يتعلق بمعدلات زيادة المبادرات منذ انطلاق الجائزة وحتى العام الحالي، وكذلك مؤشرات الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة.

تلى ذلك تسليم معالي رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن لصاحب السمو الملكي أمير الرياض الدرع التذكاري للجائزة، كما تم تكريم الفائزين بأفرع الجائزة ورعاتها ، وأخذ صورة جماعية تذكارية بهذه المناسبة.

وقد صرح المدير التنفيذي للجائزة الدكتور عادل بن إبراهيم التركي بأن الجائزة وفريق العمل عليها يحظى بكريم الدعم والرعاية من قيادات جامعة المجمعة وعلى رأسهم معالي رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن وسعادة وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور مسلم بن محمد الدوسري بما حقق لها التميز والتطوير من نسخة إلى أخرى على مدى الثلاث سنوات الماضية وحتى وقتنا الحالي، وقد كللت تلك الجهود المباركة بشرف تكريم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض للفائزين في منافسات الجائزة خلال نسخها السابقة ، وتكريم سموه للفائزين اليوم يعد تأكيداً على التزام قيادتنا الرشيدة بدعم كافة الجهود المتميزة التي تسهم في خدمة المجتمع.

وذكر أن ما شهدناه اليوم يعد تكريماً للجامعة وتشريفاً لكل من يساهم في فعاليات الجائزة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ والمتابعة أو التحكيم العلمي. ومجلس الجائزة إذ يرفع شكره وتقديره لكافة القيادات في وطننا الغالي لدعمهم اللامحدود لكل المبادرات التي تعزز جهود التنمية، فإننا نقدم الدعوة لكافة المؤسسات المجتمعية في المحافظات المشمولة بخدمات الجامعة على المشاركة في النسخة الرابعة للجائزة التي سوف تنطلق بمشيئة الله خلال الأسابيع المقبلة.