احدث الأخبار

وزارة الصحة تفعل أنشطة اليوم العالمي للكلى
أبرز المواد
 هل تقف محادثات سرية بين إدارة بايدن وإيران وراء التصعيد الحوثي الأخير؟
أبرز المواد
 أكد أن المملكة تشكل “شريكا أمنيا مهما” لأمريكا بومبيو منتقداً إدارة بايدن: “عدم السماح للسعودية بالدفاع عن نفسها جنون”
أبرز المواد
 15 مليار دولار تسهيلات ائتمانية لـ “الاستثمارات”
أبرز المواد
 الأردن ولبنان يدخلان قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات بكورونا
أبرز المواد
 لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع قرار توطين نشاط بيع قطع الغيار
منطقة نجران
 ارتفاع أسعار الذهب
أبرز المواد
 دراسة: تناول الأسماك الزيتية مرتين فقط في الأسبوع “يحد” من خطر صحي قاتل!
أبرز المواد
 أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع والبالغ عدد جوائزها (21)جائزة وتنافس خلالها (382) مبادرة مجتمعية
منطقة الرياض
 الصحة العالمية : فعالية اللقاحات لم تتأثر بالتحورات
أبرز المواد
 أمريكا تسجل أكبر عدد وفيات في تاريخها خلال 2020
أبرز المواد
 غوتيريش: سوريا لا تزال “كابوساً حياً” بعد 10 سنوات من الحرب
أبرز المواد
وزارة الصحة تفعل أنشطة اليوم العالمي للكلى

وزارة الصحة تفعل أنشطة اليوم العالمي للكلى

أبرز المواد
هل تقف محادثات سرية بين إدارة بايدن وإيران وراء التصعيد الحوثي الأخير؟

هل تقف محادثات سرية بين إدارة بايدن وإيران وراء التصعيد الحوثي الأخير؟

أبرز المواد
أكد أن المملكة تشكل “شريكا أمنيا مهما” لأمريكا بومبيو منتقداً إدارة بايدن: “عدم السماح للسعودية بالدفاع عن نفسها جنون”

أكد أن المملكة تشكل “شريكا أمنيا مهما” لأمريكا بومبيو منتقداً إدارة بايدن: “عدم السماح للسعودية بالدفاع عن نفسها جنون”

أبرز المواد
15 مليار دولار تسهيلات ائتمانية لـ “الاستثمارات”

15 مليار دولار تسهيلات ائتمانية لـ “الاستثمارات”

أبرز المواد

15 مليار دولار تسهيلات ائتمانية لـ “الاستثمارات”

15 مليار دولار تسهيلات ائتمانية لـ “الاستثمارات”
http://almnatiq.net/?p=959938
المناطق - متابعات

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، مع مجموعة من 17 مؤسسة مالية دولية رائدة من آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الصندوق في بيان له أمس (الأربعاء)، أن القروض وأدوات الدّيْن تعد أحد مصادر التمويل الأربعة التي اعتمدها كجزء من إستراتيجيته، وأن التسهيل الائتماني المتجدّد متعدّد العملات يمنح الصندوق مرونة في تحقيق أهدافه وإدارة أصوله والتزاماته بطريقة محافظة، ويُشكِّل التسهيل الائتماني جزءاً من إستراتيجية التمويل المتنوعة والمستدامة للصندوق ضمن برامج تحقيق الرؤية الخاصة بالصندوق للفترة 2018-2020 و2021-2025، ويوفر التسهيل للصندوق سيولة إضافية، يُمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك.

وأكد صندوق الاستثمارات سعيه في أن يكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً، ويواصل دوره الإستراتيجي الهادف لدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة من خلال ضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي.

يذكر أن مدير صندوق الاستثمارات العامة كشف أخيرا أن أصول الصندوق تحت الإدارة في نهاية 2020 بلغت أكثر من 400 مليار دولار.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يلجأ فيها صندوق الاستثمارات العامة إلى البنوك للحصول على تمويل، بعد اقتراض 11 مليار دولار، وتسهيلات أخرى بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2019 سددها العام الماضي.

وتلقى الصندوق سيولة نقدية في شكل عائدات بيع أسهم في أرامكو السعودية بقيمة 30 مليار دولار وتحويل 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية العام الماضي، حيث كان يتطلع إلى تمويل موجة شراء الأصول أثناء تراجع أسواق الأسهم بسبب فايروس كورونا.

روابط ذات صلة

وزارة الصحة تفعل أنشطة اليوم العالمي للكلى

وزارة الصحة تفعل أنشطة اليوم العالمي للكلى
هل تقف محادثات سرية بين إدارة بايدن وإيران وراء التصعيد الحوثي الأخير؟

هل تقف محادثات سرية بين إدارة بايدن وإيران وراء التصعيد الحوثي الأخير؟
أكد أن المملكة تشكل “شريكا أمنيا مهما” لأمريكا بومبيو منتقداً إدارة بايدن: “عدم السماح للسعودية بالدفاع عن نفسها جنون”

أكد أن المملكة تشكل “شريكا أمنيا مهما” لأمريكا بومبيو منتقداً إدارة بايدن: “عدم السماح للسعودية بالدفاع عن نفسها جنون”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*