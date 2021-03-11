أكد أن المملكة تشكل “شريكا أمنيا مهما” لأمريكا بومبيو منتقداً إدارة بايدن: “عدم السماح للسعودية بالدفاع عن نفسها جنون”

المناطق - الرياض

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق، إن إدارة الرئيس جو بايدن تنتهج أسلوبا خاطئا في محاولة “استرضاء” إيران.

وأكد بومبيو أن هذا النهج يرسل إشارات خاطئة إلى طهران وتوابعها، محذرا من أن القادة الإيرانيين يدركون تماما كيف يستغلون الضعف الأمريكي.

وفي حوار مسجل مع صحيفة “عرب نيوز” انتقد بومبيو إلغاء الإدارة الحالية لتصنيف سلفها (إدارة الرئيس ترمب) الحوثيين كجماعة إرهابية. وقال “لا أحد يجادل في أن الحوثيين إرهابيون، ولا أحد يجادل في أن الإيرانيين يؤمنون لهم الغطاء”.

وحول حجة أن ذلك التصنيف كان يحد من قدرة المجتمع الدولي على توصيل المساعدات، قال بوميبو “إنني أتفهم المخاوف التي تساور العالم إزاء التحديات الإنسانية داخل اليمن. في الواقع، أنفقت إدارة ترمب قدرا كبيرا من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وأقنعنا السعوديين والإماراتيين بأن يحذوا حذونا، للتأكد من ألا يعاني المدنيون في اليمن المجاعة، لكن الأشخاص الذين كانوا يمنعون وصول المساعدات العالمية إلى أولئك الذين يحتاجون إليها بالفعل هم في الواقع الحوثيون”.

وأوضح بومبيو أن المملكة تشكل “شريكا أمنيا مهما” للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن نجاح واشنطن في إدراك ذلك يساعدها على خفض عدد المجندين والمجندات الأمريكيين المنتشرين في الشرق الأوسط، حيث يواجهون المخاطر.

وأضاف “يبدأ الأمر دائما بالتزام دبلوماسي والتزام من الرئيس الأمريكي يقول فيه إننا نفهم أن للمملكة الحق في الدفاع عن نفسها عندما يتم إطلاق صواريخ على بلدهم .. إن حرمان السعودية من القدرة على الدفاع عن نفسها هو جنون، ومع ذلك يبدو أن هذا هو الاتجاه الذي تتخذه هذه الإدارة”.

وفيما يتعلق بانتقادات البعض في اليسار الأمريكي، وبعض الصحف، واتهامهم لإدارة الرئيس ترمب بتجاهل حقوق الإنسان، أكد بومبيو أن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، موضحا أن إدارة ترمب دعمت المملكة حين بدأت في الانفتاح، وسمحت للنساء بفعل أشياء كثيرة كانت محظورة في السابق، وتم إحراز تقدم حقيقي.

وبالعودة إلى الشأن الإيراني، قال بومبيو إن القيادة في طهران لا تفهم سوى مبدأ القوة، مضيفا “عندما يرون ضعفا ما أو يرون محاولات تهدئة ولديهم توقعات بوجود محاولات استرضاء، سيواظبون على تصرفاتهم”.

في المقابل رأى وزير الخارجية السابق أن تقديم الإدارة الحالية للتنازلات أمام طهران قبل أن يكون هناك أي حديث حول دخول فعلي في مفاوضات هو أمر “ينم عن ضعف”، مؤكدا أن القيادة الإيرانية تدرك تماما كيفية استغلال الضعف الأمريكي.

وأعرب بومبيو عن شعوره بالأسى لرؤية محاولات مجموعة الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) إضافة إلى الإدارة الأمريكية الحالية التودد إلى طهران بينما كان الإيرانيون يحاولون في الواقع قتل أشخاص داخل كل بلد من بلدانهم.

وتابع “هذا ما نراه أيضا في الولايات المتحدة يجب ألا ننسى أنه منذ فترة ليست ببعيدة تآمر الإيرانيون لقتل السفير السعودي هنا في العاصمة “واشنطن، كما أنهم يشنون حملة تجسس واغتيال عالمية، دفاعا عن حفنة من كبار القادة داخل إيران الذين يستنزفون الأموال المتبقية المتاحة لدى الإيرانيين”.

وختم بالقول: “لا يمكننا الاستمرار في السماح بذلك، لا يمكننا تخفيف هذه العقوبات حتى تطلق إيران سراح جميع السجناء الأمريكيين، حتى تفهم إيران أنه من غير المقبول الانخراط في هذا النوع من السلوك، ومكافأة هذا السلوك. فمكافأتهم بالموارد المالية تحفزهم أكثر فأكثر للمضي على هذا المنوال وتوفر لهم رأس المال لمواصلة هذه البرامج”.