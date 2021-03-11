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الأمير سلطان بن سلمان يرأس اجتماع مجلس المديرين لـ “شركة مواكبة للاستثمار”

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الأمير سلطان بن سلمان يرأس اجتماع مجلس المديرين لـ “شركة مواكبة للاستثمار”

الأمير سلطان بن سلمان يرأس اجتماع مجلس المديرين لـ “شركة مواكبة للاستثمار”
http://almnatiq.net/?p=959967
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، الاجتماع الثاني لمجلس مديري شركة مواكبة للاستثمار التي أسستها الجمعية مؤخراً، لإدارة الأوقاف والأصول التي تملكها، والإسهام في تنمية موارد الجمعية المالية، وذلك في اجتماع افتراضي عبر منصة الاتصال المرئي، وبحضور أعضاء المجلس.
وقال الأمير سلطان بن سلمان: إن التوسع في الخدمات والبرامج المتخصصة التي تقدمها الجمعية للمستفيدين من خدماتها بجودة عالية وفق أرقى المعايير العالمية يتطلب تأسيس شركة كذراع استثماري خيري سيسهم في رفع كفاءة استثمار الأصول والأوقاف التي تملكها الجمعية، مما يساعد على استدامة مواردها وتنمية الأثر للتبرعات والدعم الخيري.
وبين أن الجمعية تنتهج منحى جديداً في تنمية موارد العمل الخيري وحوكمة ممارساته الاستثمارية، وهو النموذج الذي تقدمه الجمعية امتدادا لرصيد خبراتها في هذا المجال منذ أكثر من أربعين عاما، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على مستوى خدماتها بكفاءة كبيرة، والاستمرار في عطائها عبر 11 مركزاً منتشرة في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي، أن سمو رئيس مجلس الإدارة استعرض خلال الاجتماع، تقرير عن أعمال اللجنة التأسيسية خلال الفترة الماضية، حيث قدم الشكر والتقدير لأعضاء المجلس.

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