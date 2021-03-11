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إصابة العديد من الشبان الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بمخيم الدهيشة

إصابة العديد من الشبان الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بمخيم الدهيشة
http://almnatiq.net/?p=959970
المناطق - واس

أصيب اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقلت آخر خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، أن ثلاثة شبان فلسطينيين أصيبوا بأعيرة نارية في القدم، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا لتلقي العلاج، وصفت حالتهم بالمستقرة.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل في المخيم بعد تفجير أبوابها الرئيسة، وعبثوا بمحتوياتها وخلفوا حالة من الهلع والخوف، كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خضر عبد الجبار حسنات.

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