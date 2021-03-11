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أمريكا.. قتلى في إطلاق نار بهيوستن

أمريكا.. قتلى في إطلاق نار بهيوستن
http://almnatiq.net/?p=959978
المناطق - وكالات

أعلنت شرطة هيوستن، اليوم الخميس، أن 3 أشخاص قتلوا في إطلاق نار، في المدينة الواقعة بولاية تكساس الأميركية.

وذكرت الشرطة في بيان أن “ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص وأصيب رابع في إطلاق نار وقع بموقف للسيارات في هيوستن”.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن ريتشارد جونك، الضابط في شرطة هيوستن قوله: “لم يتم التعرف على أي مشتبه به بعد إطلاق النار، كما لم يتضح على الفور الدافع وراء الحادث”، مضيفا أنه جرى نقل الشخص الرابع المصاب إلى المستشفى.

وشهدت هيوستن عدة حوادث إطلاق نار في الأسابيع الأخيرة، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بمقلت شخصين في إطلاق نار ليلة الثلاثاء.

كذلك سجلت في فبراير، ثلاث حوادث إطلاق نار على الأقل في ليلة واحدة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

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