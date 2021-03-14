التنمر الالكتروني في نظام الجرائم الالكترونية عن بُعد بالكلية التقنية للبنات بالخرج

المناطق - الرياض

نظمت وحدة التوجيه والارشاد بالكلية التقنية للبنات بالخرج لقاء مسائي توعوي بعنوان : التنمر الالكتروني في نظام الجرائم الالكترونية عن بُعد, وقد استهدف اللقاء منسوبات ومتدربات الكلية التقنية للبنات بالخرج والمجتمع عامة لغرض التثقيف والتوعية المجتمعية

حيث قدمت اللقاء أ/غادة الذايدي رئيسة اللجنة القانونية في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة الحدود الشمالية وباحثة في القانون الجنائي

تم خلال اللقاء تعريف التنمر الالكتروني والفرق بينه وبين التنمر بشكل عام وتوضيح طرق واساليب التنمر واهم صفات الشخص المتنمر بالاضافة الى توضيح قانون الجرائم المعلوماتية حسب النظام مع توضيح العقوبات في نهاية اللقاء تمت مناقشة المتدربات والرد على الاسئلة والاستفسارات وشكر الجميع على حضورهم وبإسم منسوبات ومتدربات كلية التقنية للبنات بالخرج نتقدم بالشكر الجزيل للغرفة التجارية الصناعية في منطقة الحدود الشمالية على تعاونهم واثراء الموضوع وتقديم المعلومات التي تحد من انتشار التنمر في اوساط المجتمع.