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“الغذاء والدواء”: ضبط 75 ألف جهاز ومنتج طبي مخالف في موقع سكني بالرياض

“الغذاء والدواء”: ضبط 75 ألف جهاز ومنتج طبي مخالف في موقع سكني بالرياض

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“الغذاء والدواء”: ضبط 75 ألف جهاز ومنتج طبي مخالف في موقع سكني بالرياض

“الغذاء والدواء”: ضبط 75 ألف جهاز ومنتج طبي مخالف في موقع سكني بالرياض
http://almnatiq.net/?p=959985
المناطق - واس

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة التجارة وشرطة وأمانة منطقة الرياض، موقعًا سكنيًا في مدينة الرياض يُستخدم لتخزين أجهزة ومنتجات طبية مخالفة.
وأوضحت الهيئة أنه في إطار الحملات الأمينة المشتركة جرى ضبط أكثر من 75 ألف جهاز ومنتج طبي مقلّد ومنتهي الصلاحية، إضافةً إلى منتجات مستخدمة ومجهولة المصدر تم التحذير منها مسبقاً، مشيرةً إلى أنه تم إتلاف الكميات المضبوطة كافة، وإغلاق الموقع المخالف من قبل أمانة المنطقة.
وحثت “الغذاء والدواء” جميع المستهلكين التأكد من حصول الجهاز أو المنتج الطبي على ترخيص منها وذلك من خلال تطبيق “طمني” المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”، أو عبر الرابط التالي: https://old.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/Authorized/Pages/Authorized-Medical.aspx .
ودعت إلى شراء المنتجات والأجهزة الطبية من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، والتأكد من وجود كتيب للإرشادات باللغة العربية.
يذكر أن الهيئة تتلقى المخالفات على المنتجات الخاضعة لإشرافها، والبلاغات عن المشاكل والحوادث المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية عبر قنواتها في منصة “تيقظ” https://ade.sfda.gov.sa/ ، وتطبيق “طمني”، إضافةً إلى مركز الاتصال الموحد 19999 .

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