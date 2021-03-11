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الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ” الفن يجمعنا ” بمشاركة 10 جهات على مستوى المملكة

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ” الفن يجمعنا ” بمشاركة 10 جهات على مستوى المملكة

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الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ” الفن يجمعنا ” بمشاركة 10 جهات على مستوى المملكة

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ” الفن يجمعنا ” بمشاركة 10 جهات على مستوى المملكة
http://almnatiq.net/?p=959988

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية مبادرة ” الفن يجمعنا ” صباح اليوم الخميس والتي تنظمها إدارة الخدمات الاجتماعية بالتعاون مع (10) شركاء على مستوى مدن ومحافظات المملكة بمختلف المجالات، حيث ستستمر المبادرة على مدى (12) شهرًا بإذن الله تعالى.

من جانبه أوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية أ. خلف الشمري أن المبادرة تهدف إلى تشجيع وتنمية الفنون الثقافية لتكون رافداً مستداماً للاقتصاد الوطني مما سيساهم في تعزيز دور السياحة في المملكة وتشجيع الحوار الثقافي مع بقية الدول العالمية ، بالإضافة إلى إيجاد بيئة تدعم الإبداع وتسهم في نموه.

مضيفاً بأن مبادرة ” الفن يجمعنا ” تهتم في تعزيز مكانة الهوية الثقافية في المملكة، وتعمل على إبراز أنماط الفن المعاصر للحفاظ على التراث من خلال المجالات المختلفة (الفنون الأدبية، الفنون البصرية، التراث، الأزياء، فنون الطهي، الفنون الأدائية، فنون التصميم والعمارة ) عن طريق المراكز الثقافية في مدينة الجبيل الصناعية، ومنصات التواصل الاجتماعي والرقمي.

هذا ويشارك في هذه المبادرة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون (فرع الدمام)، والجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) فرع الجبيل، ومعهد ناصر الصالح، والأكاديمية السعودية لفن الطهي (زادك)، ومؤسسة ديمة للاستشارات التربوية والتعليمية، ومؤسسة نوته، ومؤسسة شجن الإعلام لإقامة وتنظيم المعارض (استديو زرياب)، وشركة سنيار للتصميم الداخلي، وأكاديمية توجيه، ومركز فن للتدريب.

حيث تستهدف المبادرة كافة أفراد المجتمع وفئاته إضافة إلى المختصين والمهتمين في مجال الفنون وتشتمل المبادرة على عدة دورات تدريبية وورش عمل وأمسيات ولقاءات ومعارض والتي من المقرر أن تستمر لمدة عام كامل.

الجدير بالذكر أن مبادرة ” الفن يجمعنا ” تأتي ضمن اهتمام الهيئة الملكية بالجبيل في توفير بيئة اجتماعية حاضنة وجاذبة تلبي الاحتياجات التنموية في المدينة إضافة إلى اهتمامها في تعزيز الهوية الوطنية الثقافية في المملكة.

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