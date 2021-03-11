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” كازاخستان والفلبين” تدينان الهجمات الحوثية على المملكة

” كازاخستان والفلبين” تدينان الهجمات الحوثية على المملكة

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منوعات

” كازاخستان والفلبين” تدينان الهجمات الحوثية على المملكة

” كازاخستان والفلبين” تدينان الهجمات الحوثية على المملكة
http://almnatiq.net/?p=959991
المناطق - واس

أدانت جمهورية كازاخستان، الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد المدنيين في المملكة العربية السعودية.
وأكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان لها، أن هذه الهجمات تقوض جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في اليمن.
كما أدانت الحكومة الفلبينية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها ، الهجمات الأخيرة المتكررة التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة .

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