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انطلاق حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية بزراعة تبوك

انطلاق حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية بزراعة تبوك

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انطلاق حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية بزراعة تبوك

انطلاق حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية بزراعة تبوك
http://almnatiq.net/?p=959994
المناطق- تبوك- علي العميري:

انطلقت في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك في الأول من مارس 2021م ، حملة تحصين “المواشي” ضد مرض الحمى القلاعية والتي تستمر لمدة شهرين ، وتهدف الحملة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المختلفة بإجراء التحصينات لعدة أمراض تصيب الحيوانات .
ودعا فرع الوزارة بالمنطقة جميع مربي الماشية بضرورة التعاون مع الفرق الميدانية التابعة للفرع من خلال تواجدهم مع العمالة التابعة لهم لمساعدة المختصين البيطريين وتهيئة المواشي والسيطرة عليها لتنفيذ هذه الحملات من خلال المدة المحددة لها .

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