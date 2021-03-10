احدث الأخبار

“نوادر مخطوطات المسجد النبوي” معرض يثري زائريه بطرق تدوين وحفظ المخطوطات قديماً
ثقافة وفنون
 انطلاق حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية بزراعة تبوك
منطقة تبوك
 ” كازاخستان والفلبين” تدينان الهجمات الحوثية على المملكة
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ” الفن يجمعنا ” بمشاركة 10 جهات على مستوى المملكة
المنطقة الشرقية
 “الغذاء والدواء”: ضبط 75 ألف جهاز ومنتج طبي مخالف في موقع سكني بالرياض
منطقة الرياض
 التنمر الالكتروني في نظام الجرائم الالكترونية عن بُعد بالكلية التقنية للبنات بالخرج
منوعات
 أمريكا.. قتلى في إطلاق نار بهيوستن
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط
أبرز المواد
 مركز الفلك الدولي يعلن غرة شهر شعبان
أبرز المواد
 إصابة العديد من الشبان الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بمخيم الدهيشة
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يرأس اجتماع مجلس المديرين لـ “شركة مواكبة للاستثمار”
الاقتصاد
 تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمدينة الرياض لقتله مواطن وزوجته
منطقة الرياض
“نوادر مخطوطات المسجد النبوي” معرض يثري زائريه بطرق تدوين وحفظ المخطوطات قديماً

“نوادر مخطوطات المسجد النبوي” معرض يثري زائريه بطرق تدوين وحفظ المخطوطات قديماً

ثقافة وفنون
انطلاق حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية بزراعة تبوك

انطلاق حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية بزراعة تبوك

منطقة تبوك
” كازاخستان والفلبين” تدينان الهجمات الحوثية على المملكة

” كازاخستان والفلبين” تدينان الهجمات الحوثية على المملكة

أبرز المواد
الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ” الفن يجمعنا ” بمشاركة 10 جهات على مستوى المملكة

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ” الفن يجمعنا ” بمشاركة 10 جهات على مستوى المملكة

المنطقة الشرقية

“نوادر مخطوطات المسجد النبوي” معرض يثري زائريه بطرق تدوين وحفظ المخطوطات قديماً

“نوادر مخطوطات المسجد النبوي” معرض يثري زائريه بطرق تدوين وحفظ المخطوطات قديماً
http://almnatiq.net/?p=959997
المناطق - واس

يحوي معرض نوادر مخطوطات المسجد النبوي بالمدينة المنورة العديد من المقتنيات التاريخية والمخطوطات النادرة الإسلامية في شتى العلوم والفنون من خلال قاعتين يعرض من خلالها المقتنيات بشكل منظم ومتاح لجميع الزوار .
ويضم المعرض 30 مخطوطة من أشهر وأندر المخطوطات والكتب وعدد من أدوات الكتابة وطرق استخدامها، اضافة الى أسطح الكتابة التي كانت تدون عليها العلوم قديماً كالعظام والجلود والأخشاب والحجارة التي بلغ عددها 15 سطح ، بالإضافة إلى 31 نوعا من أدوات الكتابة كالمحابر والأقلام وحافظات الأقلام وأدواتها ,والعديد من المقتنيات التاريخية .
ويهدف المعرض إلى حفظ وإبراز تاريخ تدوين القرآن الكريم، والسنة النبوية والمخطوطات النادرة ، وتعريف الزوار بطرائق التدوين قديماً ، إضافة لعرض عدد متنوع من أدوات الكتابة وتوضيح طرق استخدامها من خلال عرض مواد صنع المداد والألوان وغيرها من المواد التي تستخدم في تزيين وتلوين المخطوطات .

روابط ذات صلة

تنبيه من مركز الأرصاد لأهالي المدينة المنورة

تنبيه من مركز الأرصاد لأهالي المدينة المنورة
رئيس الوزراء الماليزي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة

رئيس الوزراء الماليزي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة
القبض على مقيمين ارتكبا عددا من السرقات بالمدينة المنورة

القبض على مقيمين ارتكبا عددا من السرقات بالمدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*