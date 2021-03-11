احدث الأخبار

المملكة تستضيف مباريات المجموعات الأولى والثانية والرابعة من دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 “نوادر مخطوطات المسجد النبوي” معرض يثري زائريه بطرق تدوين وحفظ المخطوطات قديماً
ثقافة وفنون
 انطلاق حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية بزراعة تبوك
منطقة تبوك
 ” كازاخستان والفلبين” تدينان الهجمات الحوثية على المملكة
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ” الفن يجمعنا ” بمشاركة 10 جهات على مستوى المملكة
المنطقة الشرقية
 “الغذاء والدواء”: ضبط 75 ألف جهاز ومنتج طبي مخالف في موقع سكني بالرياض
منطقة الرياض
 التنمر الالكتروني في نظام الجرائم الالكترونية عن بُعد بالكلية التقنية للبنات بالخرج
منوعات
 أمريكا.. قتلى في إطلاق نار بهيوستن
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط
أبرز المواد
 مركز الفلك الدولي يعلن غرة شهر شعبان
أبرز المواد
 إصابة العديد من الشبان الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بمخيم الدهيشة
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يرأس اجتماع مجلس المديرين لـ “شركة مواكبة للاستثمار”
الاقتصاد
المملكة تستضيف مباريات المجموعات الأولى والثانية والرابعة من دوري أبطال آسيا

المملكة تستضيف مباريات المجموعات الأولى والثانية والرابعة من دوري أبطال آسيا

أبرز المواد
“نوادر مخطوطات المسجد النبوي” معرض يثري زائريه بطرق تدوين وحفظ المخطوطات قديماً

“نوادر مخطوطات المسجد النبوي” معرض يثري زائريه بطرق تدوين وحفظ المخطوطات قديماً

ثقافة وفنون
انطلاق حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية بزراعة تبوك

انطلاق حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية بزراعة تبوك

منطقة تبوك
” كازاخستان والفلبين” تدينان الهجمات الحوثية على المملكة

” كازاخستان والفلبين” تدينان الهجمات الحوثية على المملكة

أبرز المواد

المملكة تستضيف مباريات المجموعات الأولى والثانية والرابعة من دوري أبطال آسيا

المملكة تستضيف مباريات المجموعات الأولى والثانية والرابعة من دوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=960006
المناطق - واس

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استضافة المملكة العربية السعودية لمباريات المجموعات ” الأولى، والثالثة، والرابعة ” من دوري أبطال آسيا 2021 التي تضم الأندية السعودية الحاصلة على مقاعد مباشرة في البطولة الآسيوية.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة الرياض مباريات المجموعتين ” الأولى والرابعة ” ، حيث تضم المجموعة الأولى أندية ” الهلال السعودي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، والفائز من مباراة الغرافة القطري وآجمك الأوزبكستاني، واستقلال دوشنبه الطاجيكي “، فيما تضم المجموعة الرابعة أندية ” النصر السعودي، والسد القطري، والوحدات الأردني، والفائز من مباراة فولاد خوزستان الإيراني والعين الإماراتي ” .
وتستضيف محافظة جدة مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أندية ” الأهلي السعودي، والدحيل القطري، والشرطة العراقي، واستقلال طهران الايراني ” .
وكان اتحاد الكرة قد أكمل ملف طلب الاستضافة عبر تأمين الاشتراطات الآسيوية سعيًا لدعم ممثلي الوطن في البطولة القارية بتنسيق ومتابعة واهتمام من وزارة الرياضة وتعاون مشترك مع الأندية، إذ صدر قرار الاتحاد الآسيوي بحصول الاتحاد السعودي على 3 مجموعات من أصل 4 تم التقدم بطلب استضافتها جميعا.

روابط ذات صلة

” كازاخستان والفلبين” تدينان الهجمات الحوثية على المملكة

” كازاخستان والفلبين” تدينان الهجمات الحوثية على المملكة
أمريكا.. قتلى في إطلاق نار بهيوستن

أمريكا.. قتلى في إطلاق نار بهيوستن
ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*