المملكة تستضيف مباريات المجموعات الأولى والثانية والرابعة من دوري أبطال آسيا

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تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استضافة المملكة العربية السعودية لمباريات المجموعات ” الأولى، والثالثة، والرابعة ” من دوري أبطال آسيا 2021 التي تضم الأندية السعودية الحاصلة على مقاعد مباشرة في البطولة الآسيوية.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الرياض مباريات المجموعتين ” الأولى والرابعة ” ، حيث تضم المجموعة الأولى أندية ” الهلال السعودي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، والفائز من مباراة الغرافة القطري وآجمك الأوزبكستاني، واستقلال دوشنبه الطاجيكي “، فيما تضم المجموعة الرابعة أندية ” النصر السعودي، والسد القطري، والوحدات الأردني، والفائز من مباراة فولاد خوزستان الإيراني والعين الإماراتي ” .

وتستضيف محافظة جدة مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أندية ” الأهلي السعودي، والدحيل القطري، والشرطة العراقي، واستقلال طهران الايراني ” .

وكان اتحاد الكرة قد أكمل ملف طلب الاستضافة عبر تأمين الاشتراطات الآسيوية سعيًا لدعم ممثلي الوطن في البطولة القارية بتنسيق ومتابعة واهتمام من وزارة الرياضة وتعاون مشترك مع الأندية، إذ صدر قرار الاتحاد الآسيوي بحصول الاتحاد السعودي على 3 مجموعات من أصل 4 تم التقدم بطلب استضافتها جميعا.