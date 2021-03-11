جمعية بناء تتسلم شهادة اعتماد ” المنظمة الموثوقة العالمي

الدمام- فتحية عبدالله

سلم مدير “تام” التنفيذي وكيل المنظمة الموثوقة في المملكة محمد الجمعة شهادة اعتماد المنظمة العالمي لإدارة الجودة لعام 2021 م الذي حصلت عليه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وتسلم الشهادة مدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي وذلك في احتفال أقيم في مقر الجمعية بالخبر.

وكانت الجمعية قد حصلت على الاعتماد في ٢٥ فبراير ٢٠٢١ ويعد ذلك إنجازا جديدا حققته وهو نظام بريطاني مصمم للمنظمات غير الربحية ويملكه المجلس الوطني للمنظمات التطوعية “NCVO” وصمم النظام خصيصاً للقطاع غير الربحي بمختلف تخصصاته .

يذكر أن حصول الجمعية على هذا الاعتماد سيساهم في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للأيتام حيث يتضمن مجموعة من المؤشرات التي تهدف إلى إدارة الجمعية بكفاءة وفاعلية ، كما أن هذا الاعتماد يعزز الرقابة وتطوير الآداء وتحديد الأولويات من خلال عملية التقييم الخارجي المستقلة ، كما يهدف إلى تطوير المنظمة لزيادة دوافع العمل لدى العاملين والمتطوعين والقيادة العليا مع الاهتمام بتعزيز مبدأ التعلم لدى المنظمة من خلال التقييم كما تمنح المنظمة مزيداً من الاعتراف والمصداقية لدى المستفيدين والداعمين وأصحاب المصلحة .

وتعد أبرز مميزات المعيار أنه يقدم منهجاً مرناً لتحسين الجودة وهو ما يتيح للمنظمة أن تعمل وفق سياستها الخاصة ويطور من جودة الخدمات للمستفيدين وهو هدف تسعى إليه ” بناء ” دائما بالإضافة إلى أن المعيار يدعم التفكير الإبداعي وتمكين وجهات النظر الجديدة ، كما أنه يعزز من مبدأ التحسين المستمر ويتيح وجود أداة للتقييم الذاتي الذي يساعد على التعرف على الوضع الراهن ونقاط القوة والضعف ويدعم مبدأ الاتصال الفعال بين الموظفين والمتطوعين مع القيادة بالإضافة إلى تعزيز طريقة التحسين المستمر .

ويشار إلى أن أبرز مجالات المعيار تتضمن الحوكمة والتخطيط والقيادة والإدارة والخدمة الموجهة للمستخدم وإدارة العاملين والتعليم والتطوير مع إدارة الموارد ، كما تتضمن المجالات التواصل والترويج والعمل مع الآخرين للتأكيد على التعاون والمراقبة وتقييم الأثر .

الجدير بالذكر ان جمعية بناء تأسست عام ٢٠١٠ م وقد حققت خلالها مسيرتها ١٠ جوائز وتقديرات اقليمية وخليجية ومحلية وكان أخرها فوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة لعام ٢٠٢٠ م. كما حظيت الجمعية بتكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لحصولها على المركز الاول في جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات غير الربحية لعام ٢٠١٦م . إضافة الى تكريمها ضمن جائزة الامير محمد بن فهد لأفضل اداء خيري في الوطن العربي.