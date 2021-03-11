أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي للجنة أصدقاء المرضى بعنيزة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على أهمية الدور الذي تقوم به لجان أصدقاء المرضى ، وما تقوم به من أعمال إنسانية رائدة ، مبيناً سموه بأن العمل الانساني والمبادرات الخيرية لا تنحصر على حدود ولا جنسية بل هي للمستحقين ، مشيراً سموه بأن لجان أصدقاء المرضى تستشعر هذه المسئولية ، متطلعاً سموه إلى إستمراريتها في عطائها لخدمة جميع المرضى .

وأشاد سمو أمير القصيم بجهود محافظ عنيزة والقائمين على لجنة أصدقاء المرضى بالمحافظة نظير العمل المقدم من اللجنة ومواصلة خدمتها للمرضى ، مقدماً شكره وتقديره لجميع الداعمين لبرامج اللجنة .

جاء ذلك بعد أن تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التقرير السنوي لإنجازات لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة للعام المالي 1441هـ -2020م ، خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة محافظ عنيزة رئيس لجنة أصدقاء المرضى عبد الرحمن بن إبراهيم السليم وأعضاء مجلس الإدارة .

واستمع سمو أمير القصيم خلال اللقاء لشرح من رئيس اللجنة محافظ عنيزة عن الجهود التي تبذلها اللجنة لخدمة الفئات المستهدفة ، مشيراً بأن اللجنة تواصل تقديم أهدافها المتمثلة بخدمة المرضى مادياً ومعنوياً .

وبين أمين اللجنة باسل أباالخيل بأن فرق اللجنة الثمان وهي فريق الموارد والفريق التنفيذي وفريق العلاقات العامة والإعلام وفريق الزيارات وفريق دعم مرضى الفشل الكلوي وفريق التوعية الصحية وفريق المتابعة والفريق النسائي تُعد خططها قبل انتهاء العام استعداداً للعام القادم ويتم متابعة التنفيذ عبر فريق متخصص يقيس مدى الإنجاز وفق مؤشرات الأداء.

وقدم المتحدث الإعلامي للجنة خالد الروقي شرحاً عن منجزات اللجنة العام الفائت مشيراً إلى أن المساعدات المالية للعام المنصرم بلغت ثلاثة ملايين وأربعمائة وعشرون ألف وثمانمائة وستة وأربعون ريال بعدد مساعدات بلغ ألف ومائة وأربعة عشر مساعدة منها ١٠٢٣ للسعوديين و ٩١ للمقيمين اشتملت على ستة عشر جنسية فيما بلغت عدد المبادرات ٦٣ مبادرة منها ٤١ للفريق النسائي و ٢٢ للفريق الرجالي يأتي من أبرزها ثلاثة برامج نوعية هي أمالهم وأمانيهم وأمنياتهم وتعنى بالبحث مع المريض ومعرفة أبرز احتياجاته والعمل على تحقيقها ومن أمثلة ذلك ( شراء منزل وتسديد إيجار منزل وسداد الديون وشراء سيارة وتأمين عاملة منزلية) وقد تم تحقيق أحلام ١٩ مريض بمبلغ أربعمائة وتسعة ألاف بينما حققت أحلام ٢٧ مريض لهذا العام بمبلغ ستمائة وأربعة عشر ريال وكان للجنة دورٌ فاعل في جائحة كورونا عبر تنفيذ مبادرات متعددة مثل المشاركة في مبادرة نهر العطاء التي دشنها سمو أمير القصيم وتوزيع المواد الإحترازية والبرامج التوعوية لـ ١٥٠ أسرة في بداية الجائحة وتكريم أبطال الصحة والمشاركة مع جمعية الجودة والإنجاز في مبادرة دواك يوصلك ودعم المرضى المتضررين من الجائحة.

وأضاف: يعتبر مشروع مأجور لنقل المرضى الذي دشن منتصف العام المنصرم من سمو أمير المنطقة أحد المشاريع الرائدة بالمملكة وقد خدم خمسمائة وثلاثة وستون مريض خلال العام المنصرم عبر فريق نقل مدربين من سائقين ومساعدين وإدارة للحركة وخدم ألفين ومائتين وواحد وخمسون مريض لهذا العام وكان لفريق الزيارات جولات متعددة للمستشفيات والمرافق الصحية ومراكز غسيل الكلى بواقع ثلاثين زيارة كما أبرمت ثلاث إتفاقيات.

وأشار إلى أن العمل يتواصل هذا العام حيث بلغ عدد المساعدات ستمائة وسبعة وثلاثين مساعدة بمبلغ مليونين ومائتين وخمسة وأربعون وأربعمائة وثمانية وستون ريال لتسع جنسيات إضافة إلى تقديم أجهزة طبية لمستشفى الملك سعود بمبلغ ثمانمائة وستة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال وهي عدد ستة أجهزة غسيل كلوي ووحدتين تنقية مياه وجهاز تفتيت حصوات مرارية وعدد سبعة عربات طوارىء وجهاز قياس فحص وظائف الأذن وأدوات جراحة العين.