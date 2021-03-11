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“سكني” يسلم “فلل جاهزة” في 10 مشاريع خلال فبراير 2021

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“سكني” يسلم “فلل جاهزة” في 10 مشاريع خلال فبراير 2021

“سكني” يسلم “فلل جاهزة” في 10 مشاريع خلال فبراير 2021
http://almnatiq.net/?p=960046
المناطق - واس

سلّم برنامج “سكني” عددًا من الفلل الجاهزة ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في إطار جهود البرنامج المستمرة لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الرغبات السكنية للأسر السعودية، حيث شمّل التسليم خلال شهر فبراير الماضي 10 مشاريع في 8 مناطق حول المملكة، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية.
وأوضح برنامج “سكني” في بيان صحفي اليوم، أن التسليم شمّل 3 مشاريع سكنية في منطقة القصيم، هي: إسكان (بريدة، المذنب، عيون الجواء)، ومشروع إسكان الدوادمي في منطقة الرياض، بالإضافة إلى مشروع إسكان حفر الباطن في المنطقة الشرقية، وفي منطقة جازان مشروع إسكان الضاحية، ومشروع إسكان طريف في منطقة الحدود الشمالية، ومشروع إسكان حائل، وفي منطقة الجوف مشروع إسكان سكاكا2، ومشروع إسكان نجران.
وتتوزع مشاريع الوزارة السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، ويبلغ عددها 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية وتوفر المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للمرافق التعليمية والصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.
ويستمر برنامج “سكني” في تقديم جميع الخيارات والحلول السكنية التي تلبي احتياجات الأسر ورغباتها عبر خدمات إلكترونية ميسرة من خلال موقع وتطبيق “سكني”، إذ قدم البرنامج خدماته لأكثر من 1.1 مليون أسرة منذ بداية البرنامج في 2017 حتى نهاية العام الماضي 2020 بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة، ووصل عدد المشاريع السكنية تحت الإنشاء التي يستعرضها موقع وتطبيق “سكني” 95 مشروعاً توفّر أكثر من 141 ألف فيلا وشقة وتاون وهاوس، كما بلغ عدد مخططات الأراضي 217 مخططاً أتاحت 178 ألف أرض.

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