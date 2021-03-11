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“الشؤون الإسلامية” تغلق 11 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا

“الشؤون الإسلامية” تغلق 11 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا
http://almnatiq.net/?p=960049

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجداً مؤقتاً في ثمان مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلِق خلال 32 يوماً 263 مسجداً، تم فتح 244 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 4 في المنطقة الشرقية، ومسجد في كلٍّ من منطقة الرياض، والجوف، والقصيم، والحدود الشمالية، ونجران، والمدينة المنورة، وحائل.
وأشارت إلى إعادة فتح 7 مساجد، اثنان في كلٍّ من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة حائل، ومسجد في منطقة مكة المكرمة، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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