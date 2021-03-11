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تقديم خدمات الأحوال المدنية لمنسوبات أمانة العاصمة المقدسة

تقديم خدمات الأحوال المدنية لمنسوبات أمانة العاصمة المقدسة

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تقديم خدمات الأحوال المدنية لمنسوبات أمانة العاصمة المقدسة

تقديم خدمات الأحوال المدنية لمنسوبات أمانة العاصمة المقدسة
http://almnatiq.net/?p=960052
المناطق - واس

خصصت أمانة العاصمة المقدسة , مقرًا لوحدة الأحوال المدنية المتنقلة داخلها لتقديم خدمات الأحوال المدنية لمنسوبات الأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة.
وتوفر الوحدة المتنقلة للمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وإصدار بدل تالف عنها، واستخراج سجل الأسرة، وتعديل الحالة الاجتماعية، وبيانات المهنة والمؤهل.
يُذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات أو الحقائب المتنقلة.

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