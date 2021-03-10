“بلدي بيشة” يعتمد خطة المشهد الحضري وتصميم مثلث الحرف وشارع الملك خالد

المناطق - عسير

استعرض المجلس البلدي بمحافظة بيشة في جلسته رقم 60 برئاسة رئيس المجلس ناصر آل سبوان، خطة تحسين المشهد الحضري والتشوه البصري وأقر عدد من المحاور التي تساهم في تنفيذ الخطة وفق البرنامج المعتمد، حيث تم اختيار عضوي المجلس “سعد آل هيّال، قباس الفهد” ضمن فريق عمل خطة تحسين المشهد الحضري.

وأكد رئيس المجلس بأنه تم مناقشة ملف المنطقة الصناعية وملف مشروع سوق الخضار والفواكه واتخذ المجلس عدد من التوصيات والقرارات، كما استعرض المجلس نماذج لتصاميم هندسية مقترحة من قسم المشاريع بالبلدية للمساهمة في تحسين الحركة المرورية في تقاطع الحرف، إضافة إلى اعتماد تصميم تحسين الحركة المرورية في شارع الملك خالد وسط المدينة، كما اعتمد المجلس تنظيم وترتيب المطبات الصناعية في شوارع بيشة وفق الاشتراطات والمواصفات المعتمدة في خطة المشهد الحضري، ووافق المجلس على تنفيذ مشروع استبدال المصابيح التقليدية بإضاءة الـ LED ذات الكفاءة في الأداء والمرشدة للطاقة .

وأوضح آل سبوان بأن المجلس أوصى بطرح الفرص الاستثمارية الموسمية بالحدائق وفق اللائحة المعتمدة على تطبيق ” فرص” بدلاً من العمل العشوائي في بعض الحدائق.

