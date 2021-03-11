وكيل إمارة مكة يرأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لتطوير العشوائيات في المنطقة

المناطق - جدة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رأس وكيل إمارة المنطقة معالي الدكتور مشبب القحطاني الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لتطوير العشوائيات في المنطقة بحضور مسؤولي الجهات ذات العلاقة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض أهداف اللجنة والرامية إلى تحسين جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وإزالة التشوه البصري، إضافة إلى الحد من انتشار الظواهر السلبية على كافة الأصعدة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.