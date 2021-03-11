احدث الأخبار

وكيل إمارة مكة يرأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لتطوير العشوائيات في المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 شرطة الرياض: القبض على 4 مواطنين ومقيمَين لارتكابهم عدداً من الجرائم
منطقة الرياض
 “بلدي بيشة” يعتمد خطة المشهد الحضري وتصميم مثلث الحرف وشارع الملك خالد
منطقة عسير
 المعهد العقاري ينظم برامج متخصصة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)
محليات
 تقديم خدمات الأحوال المدنية لمنسوبات أمانة العاصمة المقدسة
منطقة مكة المكرمة
 “الشؤون الإسلامية” تغلق 11 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا
أبرز المواد
 “سكني” يسلم “فلل جاهزة” في 10 مشاريع خلال فبراير 2021
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي للجنة أصدقاء المرضى بعنيزة
منطقة القصيم
 نتنياهو: الأردن ألغى زيارتي للإمارات بسبب إلغاء زيارة ولي العهد إلى الحرم القدسي
أبرز المواد
 مصر.. 16 قتيل و 20 جريح في حريق بمصنع ملابس
أبرز المواد
 دورة توعوية لتحصين 253 مدرسة بالطائف من أضرار السموم
منطقة مكة المكرمة
 رئيس جامعة القصيم يتسلم تقريرًا عن مشاركة المستشفى البيطري بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
منطقة القصيم
وكيل إمارة مكة يرأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لتطوير العشوائيات في المنطقة

وكيل إمارة مكة يرأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لتطوير العشوائيات في المنطقة

منطقة مكة المكرمة
شرطة الرياض: القبض على 4 مواطنين ومقيمَين لارتكابهم عدداً من الجرائم

شرطة الرياض: القبض على 4 مواطنين ومقيمَين لارتكابهم عدداً من الجرائم

منطقة الرياض
“بلدي بيشة” يعتمد خطة المشهد الحضري وتصميم مثلث الحرف وشارع الملك خالد

“بلدي بيشة” يعتمد خطة المشهد الحضري وتصميم مثلث الحرف وشارع الملك خالد

منطقة عسير
المعهد العقاري ينظم برامج متخصصة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)

المعهد العقاري ينظم برامج متخصصة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)

محليات

وكيل إمارة مكة يرأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لتطوير العشوائيات في المنطقة

وكيل إمارة مكة يرأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لتطوير العشوائيات في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=960064
المناطق - جدة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رأس وكيل إمارة المنطقة معالي الدكتور مشبب القحطاني الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لتطوير العشوائيات في المنطقة بحضور مسؤولي الجهات ذات العلاقة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض أهداف اللجنة والرامية إلى تحسين جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وإزالة التشوه البصري، إضافة إلى الحد من انتشار الظواهر السلبية على كافة الأصعدة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.

روابط ذات صلة

تقديم خدمات الأحوال المدنية لمنسوبات أمانة العاصمة المقدسة

تقديم خدمات الأحوال المدنية لمنسوبات أمانة العاصمة المقدسة
دورة توعوية لتحصين 253 مدرسة بالطائف من أضرار السموم

دورة توعوية لتحصين 253 مدرسة بالطائف من أضرار السموم
المحكمة العمالية في جدة تلزم منتجع سياحي بسداد مستحقات 90 عاملاً بالقوة الجبرية

المحكمة العمالية في جدة تلزم منتجع سياحي بسداد مستحقات 90 عاملاً بالقوة الجبرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*