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الأمن العام يطلق خدمة “مواعيد الشرطة” عبر “أبشر” لإتاحة حجز موعد في مراكز الشرط

الأمن العام يطلق خدمة “مواعيد الشرطة” عبر “أبشر” لإتاحة حجز موعد في مراكز الشرط

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الأمن العام يطلق خدمة “مواعيد الشرطة” عبر “أبشر” لإتاحة حجز موعد في مراكز الشرط

الأمن العام يطلق خدمة “مواعيد الشرطة” عبر “أبشر” لإتاحة حجز موعد في مراكز الشرط
http://almnatiq.net/?p=960070
المناطق - واس

أطلق الأمن العام خدمة “مواعيد الشرطة”، من خلال منصة “أبشر”، التي تتيح للمواطن والمقيم حجز موعد في مراكز الشرط بجميع مناطق المملكة.
وتهدف الخدمة إلى تنظيم استقبال المستفيدين لمراكز الشرط في مختلف المناطق، وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد – 19”.
ويمكن للمستفيدين من خلال خدمة “مواعيد الشرطة”، تحديد الخدمة من القائمة المتاحة على الموقع و اختيار مركز الشرطة المناسب لإنهاء معاملاتهم.

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