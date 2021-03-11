مصادرة ١٣٧ ألف كيلوجرام خضروات خلال شهر في جدة

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أتلفت أمانة محافظة جدة، 4386 كيلوجراما من الفواكه والخضروات داخل السوق المركزي بحي الصفا خلال شهر فبراير الماضي، وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما صادرت 132,824 كيلوجراما من المواد المعروضة لمخالفات متنوعة وجرى تسليم جميع المصادرات للجمعيات الخيرية للاستفادة منها.



وأوضح مدير سوق الخضار المركزي بأمانة جدة خالد السلمي ، أن الأمانة نفذت 145 جولة ميدانية خلال الشهر الماضي شملت 448 نشاطا قائما ، أسفرت عن رصد 69 مخالفة، مبينا تواصل الجولات الرقابية على السوق المركزي للتأكد من تحقق الإشتراطات الصحية في كل ما يعرض على المستهلكين والتحقق من تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.