الجوف.. الشؤون الإسلامية تضبط 50 مخالفة لتدابير “كورونا”

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نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأيام الماضية 909 جولات ميدانية على الجوامع والمساجدفي مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد”كوفيد – 19″.



وأوضح مدير الفرع إبراهيم السليمان أن الجولات أسفرت عن ضبط 50 مخالفة شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكداً استمرار متابعة الجوامع والمصلين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تسهم في الحفاظ على صحة الجميع وتحد من تفشي الوباء.