احدث الأخبار

السوق المالية تعلن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال
أبرز المواد
 تدشين مركز لقاحات كورونا في بحر أبوسكينة
أبرز المواد
 الجوف.. الشؤون الإسلامية تضبط 50 مخالفة لتدابير “كورونا”
أبرز المواد
 صدور أمر سامٍ بتسليم المدينة الصناعية الجديدة بمكة إلى هيئة “مدن”
أبرز المواد
 مصادرة ١٣٧ ألف كيلوجرام خضروات خلال شهر في جدة
أبرز المواد
 هل يمكن لمصابي “الجلطة الدماغية الوريدية” تلقي لقاح كورونا؟.. “الصحة” تجيب
أبرز المواد
 أمين الشرقية يتفقد عدد من مشاريع الأمانة التنموية في حاضرة الدمام
المنطقة الشرقية
 إغلاق 272 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في مختلف المناطق
أبرز المواد
 الأمن العام يطلق خدمة “مواعيد الشرطة” عبر “أبشر” لإتاحة حجز موعد في مراكز الشرط
منوعات
 إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية
أبرز المواد
 وكيل إمارة مكة يرأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لتطوير العشوائيات في المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 شرطة الرياض: القبض على 4 مواطنين ومقيمَين لارتكابهم عدداً من الجرائم
منطقة الرياض
السوق المالية تعلن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال

السوق المالية تعلن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال

أبرز المواد
تدشين مركز لقاحات كورونا في بحر أبوسكينة

تدشين مركز لقاحات كورونا في بحر أبوسكينة

أبرز المواد
الجوف.. الشؤون الإسلامية تضبط 50 مخالفة لتدابير “كورونا”

الجوف.. الشؤون الإسلامية تضبط 50 مخالفة لتدابير “كورونا”

أبرز المواد
صدور أمر سامٍ بتسليم المدينة الصناعية الجديدة بمكة إلى هيئة “مدن”

صدور أمر سامٍ بتسليم المدينة الصناعية الجديدة بمكة إلى هيئة “مدن”

أبرز المواد

السوق المالية تعلن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال

السوق المالية تعلن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال
http://almnatiq.net/?p=960109
المناطق - الرياض

أكدت هيئة السوق المالية استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال.

وقالت “الهيئة”: “إشارة إلى إعلان الهيئة بتاريخ 15/07/1441هـ الموافق 10/03/2020م، بتعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمدة اثنى عشر شهراً، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمدة اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ 27/07/1442هـ الموافق 11/03/2021م، لعدم استيفاء الشركة معايير القدرة والملاءمة في ممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها ممارستها.

روابط ذات صلة

تدشين مركز لقاحات كورونا في بحر أبوسكينة

تدشين مركز لقاحات كورونا في بحر أبوسكينة
الجوف.. الشؤون الإسلامية تضبط 50 مخالفة لتدابير “كورونا”

الجوف.. الشؤون الإسلامية تضبط 50 مخالفة لتدابير “كورونا”
صدور أمر سامٍ بتسليم المدينة الصناعية الجديدة بمكة إلى هيئة “مدن”

صدور أمر سامٍ بتسليم المدينة الصناعية الجديدة بمكة إلى هيئة “مدن”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*