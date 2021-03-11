السوق المالية تعلن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال

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أكدت هيئة السوق المالية استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال.

وقالت “الهيئة”: “إشارة إلى إعلان الهيئة بتاريخ 15/07/1441هـ الموافق 10/03/2020م، بتعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمدة اثنى عشر شهراً، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمدة اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ 27/07/1442هـ الموافق 11/03/2021م، لعدم استيفاء الشركة معايير القدرة والملاءمة في ممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها ممارستها.