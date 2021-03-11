احدث الأخبار

جامعة الملك خالد تدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة الطبية
أبرز المواد
 السوق المالية تعلن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال
أبرز المواد
 تدشين مركز لقاحات كورونا في بحر أبوسكينة
أبرز المواد
 الجوف.. الشؤون الإسلامية تضبط 50 مخالفة لتدابير “كورونا”
أبرز المواد
 صدور أمر سامٍ بتسليم المدينة الصناعية الجديدة بمكة إلى هيئة “مدن”
أبرز المواد
 مصادرة ١٣٧ ألف كيلوجرام خضروات خلال شهر في جدة
أبرز المواد
 هل يمكن لمصابي “الجلطة الدماغية الوريدية” تلقي لقاح كورونا؟.. “الصحة” تجيب
أبرز المواد
 أمين الشرقية يتفقد عدد من مشاريع الأمانة التنموية في حاضرة الدمام
المنطقة الشرقية
 إغلاق 272 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في مختلف المناطق
أبرز المواد
 الأمن العام يطلق خدمة “مواعيد الشرطة” عبر “أبشر” لإتاحة حجز موعد في مراكز الشرط
منوعات
 إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية
أبرز المواد
 وكيل إمارة مكة يرأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لتطوير العشوائيات في المنطقة
منطقة مكة المكرمة
جامعة الملك خالد تدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة الطبية

جامعة الملك خالد تدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة الطبية

أبرز المواد
السوق المالية تعلن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال

السوق المالية تعلن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال

أبرز المواد
تدشين مركز لقاحات كورونا في بحر أبوسكينة

تدشين مركز لقاحات كورونا في بحر أبوسكينة

أبرز المواد
الجوف.. الشؤون الإسلامية تضبط 50 مخالفة لتدابير “كورونا”

الجوف.. الشؤون الإسلامية تضبط 50 مخالفة لتدابير “كورونا”

أبرز المواد

جامعة الملك خالد تدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة الطبية

جامعة الملك خالد تدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة الطبية
http://almnatiq.net/?p=960112
المناطق - واس

دشن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم، مركز لقاحات كورونا بالعيادات الخارجية بالمدينة الطبية بالجامعة.

كما أطلق الدكتور السلمي النظام الإلكتروني لحجز المواعيد وإدارة عملية أخذ اللقاحات، وشهد إعطاء اللقاح لأول مستفيد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتجول السلمي في المقرات المهيأة لزوار المركز، كما نوه السلمي بما يحظى به المواطن والمقيم في المملكة من رعاية واهتمام، مؤكدًا أن ما قدمته المملكة من جهود كبيرة في مختلف المجالات خلال أزمة كورونا؛ ومنها المجال الصحي، يعد نموذجًا عالميًّا يستحق الفخر والإشادة، داعيًا منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة إلى المبادرة للاستفادة من خدمات المركز وأخذ لقاح كورونا.

وخلال حفل التدشين قدمت المدير الطبي بالعيادات الخارجية بالمدينة الطبية الدكتورة غادة العصبي، عرضًا حول أقسام المركز، وأوضحت أن المركز يقوم بتقديم اللقاح مع مراعاة بروتوكولات وزارة الصحة ومراعاة شروط التباعد وجميع الإجراءات الاحترازية.

إلى ذلك أبان المدير التنفيذي للمدينة الطبية بالجامعة الأستاذ الدكتور فؤاد عباق، أن المركز في مرحلته الأولى يقدم خدماته لمنسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة، مشيرًا إلى أن الحجز يتم من خلال نظام إلكتروني متكامل هيأته الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وحول مواعيد المركز أوضح مدير العيادات الخارجية بالمدينة الطبية عائض عسيري، أن المركز يستقبل المستفيدين والمستفيدات من الجامعة خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 6 مساءً وفق المواعيد المحددة من النظام الإلكتروني الذي تم تسجيل طلب أخذ اللقاح من خلاله، وأشار عسيري إلى توافر فريق طبي متكامل يقدم الخدمة في أعلى مستوياتها.

روابط ذات صلة

السوق المالية تعلن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال

السوق المالية تعلن استمرار تعليق الترخيص الممنوح لشركة أنفال كابيتال
تدشين مركز لقاحات كورونا في بحر أبوسكينة

تدشين مركز لقاحات كورونا في بحر أبوسكينة
الجوف.. الشؤون الإسلامية تضبط 50 مخالفة لتدابير “كورونا”

الجوف.. الشؤون الإسلامية تضبط 50 مخالفة لتدابير “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*