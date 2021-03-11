وكيل “الصحة” يصف اللغط حول لقاح “استرازينيكا” بالمفتعل!

المناطق - الرياض

قال الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية إن اللغط حول لقاح “استرازينيكا”، مفتعل، مبينًا أنه لا توجد فروقات مهمة في الأعراض الجانبية بين لقاحات كورونا.

وأضاف الدكتور عسيري عبر تغريدات بحسابه بتوتير: سنفهم اللغط المفتعل حول لقاح أكسفورد إسترازينيكا إذا علمنا أنه لقاح غير ربحي، وأنه أكثر اللقاحات مرونة من ناحية التخزين و التوزيع، وله آلية ترخيص مختلفة مكنت من إنتاجه بنفس الجودة في عدد كبير من الدول.

وأردف: فعاليته على أرض الواقع أعلى مما ظهر في الدراسات السريرية.

وأكمل: النمسا وكوريا الجنوبية استأنفت التطعيم بلقاح أكسفورد بعد تعليق جزئي لتشغيلات محددة، وحدث أيضاً تعليق لإحدى تشغيلات لقاح مودرنا في أمريكا قبل استئنافها.

واختتم عسيري قائلاً: الخلاصة أنه لا يوجد فروقات مهمة في الأعراض الجانبية بين لقاحات كوفيد، والتعليق المؤقت لبعض التشغيلات أمر متوقع و يسري على جميع اللقاحات.