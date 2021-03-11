أمير الحدود الشمالية يتبرع بـ 1000 جهاز لوحي لطلبة التعليم بالمنطقة

المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية تبرعاً بـ1000 جهاز لوحي لتمكين الطلبة الذين لا تتوفر لديهم أجهزة من التعلم عن بُعد وأداء الاختبارات.



ويأتي تبرع سموه حرصاً منه على أبنائه الطلاب بالمنطقة من أداء المتطلبات الدراسية ودعم مسيرة التعليم عن بُعد وتحقيقاً للتعاون والتكاتف بالمجتمع.