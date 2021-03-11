إغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع في الخفجي

المناطق - الشرقية - فتحيه العبدالله:

قامت بلدية محافظة الخفجي بزيارة 680 منشأة تجارية، بمشاركة عدد 21 مشارك، بمبادرة “لسلامتنا نلتزم” والتي انطلقت الاثنين الماضي، وانتهت اليوم الخميس، والتي تعنى بتقيد واهتمام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكشف رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن المبادرة نتج عنها إغلاق 23 منشآه لعدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومخالفات الصحة العامة، وتحرير 105 إنذار، والتي تشكلت في عدم وجود تراخيص لممارسة أنشطة البيع ومخالفة الإجراءات الاحترازية وعرض مواد مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية بالنظافة العامة وعدد 44 مخالفة فيما يخص مخالفات الصحة العامة، بالإضافة إلى إتلاف كمية من المواد الغذائية المتنوعة بكمية 870 مجهولة المصدر.

وأشار الحميداني إلى أن المبادرة انطلقت بمشاركة فريق نسائي من وكالة شؤون البلديات بأمانة المنطقة الشرقية وعدد من المتطوعين، واستهدفت المنشآت التجارية للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وأيضا للتأكد من وجود تراخيص سارية وشهادات صحية، وكذلك النظافة العامة.

وحث كافة المنشآت بتطبيق التباعد الجسدي داخل المنشأة والاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لسلامة المجتمع وتفادي الوقوع في المخالفات، لافتاً الى أن المبادرة تهدف أيضا الى أهمية تفعيل دور الشراكة المجتمعية وزرع الأثر الثقافي والتوعوي في المجتمع، والذي يصب في المصلحة العامة، وإدراك الفرد بضرورة الاهتمام بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن البلدية تحرص على تنفيذ مثل هذه المبادرات لما لها من أثر إيجابي على المجتمع.

كما أكد على استمرار تكثيف الجولات الميدانية على جميع المنشآت التجارية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقدم الحميداني شكره لكافة المشاركين بهذه المبادرة وإسهامهم في الحرص على التقيد بالإجراءات الاحترازية.