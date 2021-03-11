الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة بعدد من المناطق وسحب رعدية ممطرة غدًا

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المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة)، تكوّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، على مناطق: “الحدود الشمالية، والجوف، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة”.

كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 39 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 10 درجات مئوية في طريف.

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