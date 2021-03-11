«الصحة» تتيح حجز موعد الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات

المناطق_ الرياض

أتاحت وزارة الصحة حجز موعد للفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات، انطلاقًا من سياستها في الاهتمام والتركيز على الطب الوقائي، والكشف المبكر عن الأمراض.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” اليوم الخميس: “فحوصات شاملة في عيادات الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات، احجز موعدًا الآن عبرتطبيق موعد“

والفحص الاستكشافي هو برنامج فحص طبي لطلبة المدارس، يستهدف الكشف المبكر عن جملة من المشكلات الصحية، ويتضمن التقصي عن تاريخ الطالب المرضي، والتقصي عن استكمال التطعيمات، والإجراءات الوقائية المعتمدة، والكشف المبكر عن السمنة وزيادة الوزن، والنحافة، وتسوس الأسنان، وحدة النظر، والاكتئاب، واضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، واعوجاج السلسلة الفقرية، وفحص السمع، وصعوبات التعلم، والكشف عن التدخين.