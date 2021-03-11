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“الفن التشكيلي والرقمية .. رؤى وأدوات” ندوة بأدبي تبوك

“الفن التشكيلي والرقمية .. رؤى وأدوات” ندوة بأدبي تبوك

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“الفن التشكيلي والرقمية .. رؤى وأدوات” ندوة بأدبي تبوك

“الفن التشكيلي والرقمية .. رؤى وأدوات” ندوة بأدبي تبوك
http://almnatiq.net/?p=960168
المناطق - تبوك:

نظّم النادي الأدبي بتبوك ندوة عن بعد بعنوان “الفن التشكيلي والرقمية .. رؤى وأدوات” ضمن فعاليات وأنشطة ملتقى إبداع الأسبوعي بالنادي بحضور عدد من المهتمين بالفن التشكيلي من جميع أنحاء المملكة.

وتناولت الندوة التي قدمها الفنان الشكيلي فيصل الخديدي والدكتورة هدى الرويس وأدارها رئيس النادي الدكتور نايف الجهني عدة محاور شملت التعريف بالفن التشكيلي والفن التشكيلي الرقمي والفرق بينهما وأدواتهما وأشكالها وبداية الفن التشكيلي الرقمي في العالم وفي المملكة.

وعرَّف الفنان الخديدي في ورقته الفن التشكيلي أو الفن البصري على أنه مختلف الإبداعات التي يمكن رؤيتها مشيراً إلى أن الفن التشكيلي الرقمي أصبح أكثر ارتباطاً بالقضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا العصر وكذلك بالتقنية والعلم الحديث ثم عرجت الفنانة الرويس في ورقتها على تعريف الفن التشكيلي الرقمي بأنه الرسم بالأدوات الرقمية الحديثة للحصول على نتائج وتأثيرات مشابهة للرسم التقليدي ويعتمد على اللغة الرقمية مشيرةً إلى أن أول معرض لهذا الفن في العالم أقيم 1961م فيما كان أول معرض للفن الرقمي بالمملكة عام 1998م للفنان خالد الأمير ومجموعة درب النجاح.وشهدت الندوة العديد من المداخلات من المهتمين بالفن الرقمي الحاضرين للندوة.

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