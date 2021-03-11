احدث الأخبار

جمعية نساء المستقبل ومركز الحوار الوطني بالشرقية يوقعان مذكرة تفاهم
أبرز المواد
 «الإذاعة والتلفزيون» تحول مراكز المناطق إلى قطاعات
أبرز المواد
 السفير المعلمي يلتقي بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة للعمل المناخي
أبرز المواد
 “الفن التشكيلي والرقمية .. رؤى وأدوات” ندوة بأدبي تبوك
أبرز المواد
 «الصحة» تتيح حجز موعد الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات
أبرز المواد
 تعليق استخدام لقاح أكسفورد/أسترازينيكا في ثلاث دول خلال أسبوع
أبرز المواد
 «الطيران المدني» تكشف مواعيد فتح مطارات المملكة بشكل كامل
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس غينيا الإستوائية في ضحايا الانفجار الذي وقع بمدينة باتا
أبرز المواد
 وزير الطاقة يوقع مذكرة التفاهم السعودي الألماني حول إنتاج الهيدروجين
أبرز المواد
 الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة بعدد من المناطق وسحب رعدية ممطرة غدًا
أبرز المواد
 إغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع في الخفجي
أبرز المواد
 تحت رعاية خادم الحرمين.. تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي 28 مارس
أبرز المواد
جمعية نساء المستقبل ومركز الحوار الوطني بالشرقية يوقعان مذكرة تفاهم

جمعية نساء المستقبل ومركز الحوار الوطني بالشرقية يوقعان مذكرة تفاهم

أبرز المواد
«الإذاعة والتلفزيون» تحول مراكز المناطق إلى قطاعات

«الإذاعة والتلفزيون» تحول مراكز المناطق إلى قطاعات

أبرز المواد
السفير المعلمي يلتقي بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة للعمل المناخي

السفير المعلمي يلتقي بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة للعمل المناخي

أبرز المواد
“الفن التشكيلي والرقمية .. رؤى وأدوات” ندوة بأدبي تبوك

“الفن التشكيلي والرقمية .. رؤى وأدوات” ندوة بأدبي تبوك

أبرز المواد

جمعية نساء المستقبل ومركز الحوار الوطني بالشرقية يوقعان مذكرة تفاهم

جمعية نساء المستقبل ومركز الحوار الوطني بالشرقية يوقعان مذكرة تفاهم
http://almnatiq.net/?p=960177
المناطق - الدمام:

وقّعت جمعية نساء المستقبل الأهلية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ممثلاً بفرع المنطقة الشرقية مذكرة تفاهم، ضمن المسؤوليات المشتركة بين الطرفين والتعاون في خدمة المجتمع، وذلك في مقر فرع المركز بالشرقية اليوم الخميس 27/07/1442هـ الموافق 11/03/2021م.

وقد مثّل المركز بالتوقيع مدير فرع المركز بالشرقية الدكتور خالد بن محمد البديوي، كما مثّلت الجمعية رئيس لجنة السياسات والاستراتيجيات الدكتورة لمياء بنت عبدالمحسن البراهيم، نيابةً عن رئيسة جمعية نساء المستقبل الأهلية الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر، وبحضور بعض منسوبيّ ومنسوبات الطرفين.

وتأتي هذه المذكرة في إطار توحيد الجهود وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية والمعارف بين الجانبين، حيث إن مركز الحوار الوطني تتمحور أهدافه وأنشطته حول ترسيخ ثقافة الحوار وقيم التنوع والاعتدال وتمكين الفرد والتعايش المجتمعي والتلاحم الوطني ونشرها بين أفراد المجتمع بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية، كما تُعنى جمعية نساء المستقبل الأهلية بتمكين وتنمية وتوعية وتعزيز مسيرة المرأة المهنية والحياتية ومشاركتها في المسؤولية الاجتماعية في سبيل النهضة بالوطن وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقالت لمياء البراهيم ، إن الاتفاقية ستفتح باب التعاون المثمر الذي يعود بالخير والازدهار على الجميع، وتعمل على خدمة المستفيدين الأكثر حاجة إلى برامج تمكين المرأة بشكل مباشر، مشددة على أن برامج الجمعية تخدم المرأة بكل المجالات المهنية والاقتصادية والمجتمعية.

في هذا السياق، قال مدير فرع مركز الحوار الوطني بالشرقية الدكتور خالد بن محمد البديوي “إن هذه المذكرة النوعيّة ستُساهم – بإذن الله – في تمكين المرأة وترجمة الرؤية الوطنية في تعزيز دور المرأة في مجال ترسيخ قيم التعايش والتلاحم الوطني، كونها عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية الوطنية”.

روابط ذات صلة

«الإذاعة والتلفزيون» تحول مراكز المناطق إلى قطاعات

«الإذاعة والتلفزيون» تحول مراكز المناطق إلى قطاعات
السفير المعلمي يلتقي بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة للعمل المناخي

السفير المعلمي يلتقي بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة للعمل المناخي
“الفن التشكيلي والرقمية .. رؤى وأدوات” ندوة بأدبي تبوك

“الفن التشكيلي والرقمية .. رؤى وأدوات” ندوة بأدبي تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*