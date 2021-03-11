جمعية نساء المستقبل ومركز الحوار الوطني بالشرقية يوقعان مذكرة تفاهم

المناطق - الدمام:

وقّعت جمعية نساء المستقبل الأهلية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ممثلاً بفرع المنطقة الشرقية مذكرة تفاهم، ضمن المسؤوليات المشتركة بين الطرفين والتعاون في خدمة المجتمع، وذلك في مقر فرع المركز بالشرقية اليوم الخميس 27/07/1442هـ الموافق 11/03/2021م.

وقد مثّل المركز بالتوقيع مدير فرع المركز بالشرقية الدكتور خالد بن محمد البديوي، كما مثّلت الجمعية رئيس لجنة السياسات والاستراتيجيات الدكتورة لمياء بنت عبدالمحسن البراهيم، نيابةً عن رئيسة جمعية نساء المستقبل الأهلية الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر، وبحضور بعض منسوبيّ ومنسوبات الطرفين.

وتأتي هذه المذكرة في إطار توحيد الجهود وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية والمعارف بين الجانبين، حيث إن مركز الحوار الوطني تتمحور أهدافه وأنشطته حول ترسيخ ثقافة الحوار وقيم التنوع والاعتدال وتمكين الفرد والتعايش المجتمعي والتلاحم الوطني ونشرها بين أفراد المجتمع بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية، كما تُعنى جمعية نساء المستقبل الأهلية بتمكين وتنمية وتوعية وتعزيز مسيرة المرأة المهنية والحياتية ومشاركتها في المسؤولية الاجتماعية في سبيل النهضة بالوطن وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقالت لمياء البراهيم ، إن الاتفاقية ستفتح باب التعاون المثمر الذي يعود بالخير والازدهار على الجميع، وتعمل على خدمة المستفيدين الأكثر حاجة إلى برامج تمكين المرأة بشكل مباشر، مشددة على أن برامج الجمعية تخدم المرأة بكل المجالات المهنية والاقتصادية والمجتمعية.

في هذا السياق، قال مدير فرع مركز الحوار الوطني بالشرقية الدكتور خالد بن محمد البديوي “إن هذه المذكرة النوعيّة ستُساهم – بإذن الله – في تمكين المرأة وترجمة الرؤية الوطنية في تعزيز دور المرأة في مجال ترسيخ قيم التعايش والتلاحم الوطني، كونها عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية الوطنية”.