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السفير المعلمي يلتقي بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة للعمل المناخي

السفير المعلمي يلتقي بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة للعمل المناخي

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السفير المعلمي يلتقي بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة للعمل المناخي

السفير المعلمي يلتقي بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة للعمل المناخي
http://almnatiq.net/?p=960178
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التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، اليوم افتراضياً بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة للعمل المناخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سيلوين هارت، لمناقشة مجالات التعاون المشترك في التحضير لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر 2021 م.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل الشراكة وأوجه الدعم ومشاركة المملكة، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة الثانية بالوفد سارة عاشور.

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