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«الإذاعة والتلفزيون» تحول مراكز المناطق إلى قطاعات

«الإذاعة والتلفزيون» تحول مراكز المناطق إلى قطاعات
http://almnatiq.net/?p=960184
المناطق_ الرياض

في إطار التغيرات التي تشهدها هيئة الإذاعة والتلفزيون لتواكب التطورات الحديثة في سبيل التقدم في مجال المنافسة الإعلامية وتقديم رسالة إعلامية مؤثرة تنقل الصورة الحقيقية لمنجزات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة في تنظيم هيكلة القطاعات التابعة لها ليكون العمل يسير وفق منهجية واضحة، فقد أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة الأستاذ محمد بن فهد الحارثي جملة من القرارات التي تهدف إلى تطوير أداء المحطات والمراكز التلفزيونية والإذاعية وتحويل قطاعات الإنتاج إلى قطاعات مستقلة يتبعها عدد من المراكز في سبيل التحديث والتطوير المستمر الذي تشهده الهيئة في الآونه الأخيرة، حيث تم تعيين عدد من القيادات مدراء لهذه القطاعات.

وعليه تم تحويل مراكز الإنتاج التلفزيونية والإذاعية في جدة ومكة المكرمة والباحة والطائف إلى القطاع الغربي وتكليف الزميل صالح بن سليمان الأحمدي مديراً عاماً للقطاع.

وتحويل الإنتاج التلفزيوني في تبوك وينبع والاستديوهات في المدينة المنورة وتبوك إلى القطاع الشمالي الغربي وتكليف الزميل عادل بن شار الشهري مديراُ عاماً لهذا القطاع

من جهة أخرى تم تحويل مراكز إنتاج الدمام والهفوف وحفرالباطن التلفزيونية والإذاعية إلى «القطاع الشرقي» وتكليف مهدي بن سعد المزارقة مديراً عاماً للقطاع.

كذلك تم تكليف الزميل فهد بن محمد العمر مديرا للقطاع الشمالي ويتبع له مركز إنتاج القصيم التلفزيوني كمقر رئيسي ومراكز الإنتاج التلفزيوني في حائل والجوف والحدود الشمالية، والاستديوهات الإذاعية في القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

وكذلك تحويل مراكز أبها وبيشة والنماص ونجران التلفزيونية ومراكز الاستديوهات الإذاعية في أبها وجازان ونجران إلى القطاع الجنوبي وتكليف الزميل صالح بن حسين بن علي مديراُ عاماً للقطاع الجنوبي.

وجاءت القرارات الأخيرة لتصب في توحيد الجهود وقياس الأداء لصناعة محتوى مختلف من كافة مناطق المملكة لتدعيم جهود مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الاهتمام بالمناطق ونقل مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها.

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