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السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من انتحال مركز للعلامة التجارية لدارة الملك عبدالعزيز

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من انتحال مركز للعلامة التجارية لدارة الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=960202
المناطق_ الرياض

حذرت السفارة السعودية في القاهرة، من انتحال مركز للعلامة التجارية لدارة الملك عبدالعزيز.

وقالت السفارة، في بيان لها، اليوم الخميس: «لاحظت السفارة تداول موقع ما يسمى مركز التاريخ العربي للنشر اسم (الدارة)، بهدف الترويج لبيع ما تسميه مخطوطات تاريخية بمبالغ مالية باهظة، وحيث إن ملكية العلامة التجارية (الدارة) مسجلة باسم دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، ونظرًا لأن استخدام هذه العلامة التجارية يٌعدٌ انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية من قِبَل الحساب المسجل في منصة الفيسبوك تحت المٌعَرَّف www.facebook.com/profile.php?id=100022903762058 والعائد للدكتور محمد خليل».

وأضافت: «وإذ تؤكد السفارة على عدم وجود علاقة بأي شكل كان لدارة الملك عبدالعزيز بهذا المركز أو أي من المطبوعات التي يروج لها، فإنها توضح بأنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية حيال انتهاك المركز المشار إليه لحقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف، والعلامة التجارية، وذلك طبق؟ا لقواعد وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية».

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