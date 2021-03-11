أمير منطقة جازان يتفقد محافظة العارضة ويدشّن مشروعات تنموية بأكثر من 423 مليون ريال بالمحافظة

المناطق_فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، بجولة تفقدية لمحافظة العارضة ، وذلك ضمن جولات سموه التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ودشّن سمو أمير المنطقة خلال الجولة، حزمة من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة تقدر قيمتها بنحو 423.541.858 ريالاً..

ولدى وصول سموه مقر الحفل المعد بهذه المناسبة في المركز الحضاري ، أزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المركز الحضاري الذي ضم مسرحا للمناسبات وقاعات ومعارض وخدمات متعددة.

عقب ذلك شرف سمو أمير منطقة جازان حفل اهالي محافظة العارضة المعد بهذه المناسبة ، ودشن سموه عدد من المشروعات التنموية لوزارات (التعليم، والشؤون البلدية والقروية، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد) وهيئة الأمر بالمعروف، وشركة الكهرباء، وجمعية بر العارضة الخيرية، وشاهد سموه عرضاً مصوراً للمشروعات الجديدة المدشنة .

ودعا الأمير محمد بن ناصر، خلال الحفل، إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل للوصول إلى الأهداف المنشودة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخدمة أهالي المحافظة في جميع المجالات، مثمناً في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها الوزارات ممثلة في فروعها بالمنطقة؛ لتحقيق مستهدفات الرؤية 2030.

ولفت سمو أمير منطقة جازان إلى أهمية المشروعات التي اُفتتحت اليوم؛ لخدمة المحافظة وأهلها، مؤكداً ما تحظى به منطقة جازان من دعم كامل ورعاية دائمة من القيادة الرشيدة.

وأهاب سموه بالمهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية بلادنا المباركة وحفظ مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية، مشدداً على وجوب التكاتف والتعاون لتسريع عجلة التنمية.

وفي ختام الحفل استمع الحضور الى قصيدتين شعريتين نالت استحسان الجميع ، ثم تسلم سموه هدية تذكارية من محافظ وبلدية وأهالي العارضة بهذه المناسبة.

حضر الجولة وحفل التدشين وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية الدكتور عيسى ين يحيى البناوي وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ومحافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر وعدد من المسؤولين.