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أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العارضة ويبحث احتياجتهم التنموية

أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العارضة ويبحث احتياجتهم التنموية

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أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العارضة ويبحث احتياجتهم التنموية

أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العارضة ويبحث احتياجتهم التنموية
http://almnatiq.net/?p=960212
المناطق_فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالمركز الحضاري بمحافظة العارضة اليوم ، مشايخ وأهالي المحافظة.
ونوه سموه بما تشهده محافظة العارضة من مشروعات تنموية وخدمية تنفذ في مختلف المجالات، راجياً من الله تعالى أن تحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة المواطن والمقيم ، وذلك ضمن المشروعات التي تنفذ بمختلف محافظات المنطقة وغيرها من المناطق إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة .
وتحدث الأمير محمد بن ناصر، عن التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن، في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، والتضحية بأرواحهم للذود عن أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن، ولينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.
وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية،  إضافة إلى بحث الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان حيالها.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية الدكتور عيسى ين يحيى البناوي وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر وعدد من المسؤولين.

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