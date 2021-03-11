النصر يكسب الأهلي بهدفين مقابل هدف

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تمكّن النصر من الانتصار على مضيفه الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الملعب الرديف)، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف النصر الأول المدافع عبدالإله العمري في الدقيقة 41، وتمكن النادي الأهلي من العودة للمباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58 عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة.

وقبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة تمكن المغربي عبدالرزاق حمد الله من تسجيل هدف الفوز لفريقه النصر في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة يصل النصر للنقطة 33 في المركز السادس، وتراجع الأهلي للمركز الخامس بـ 35 نقطة.