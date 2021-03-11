مجمع إرادة بالرياض يبدأ مشروع قياس كفاءة الممرضين

المناطق_فلاج الشعيفاني

دشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض مشروع تحسين جديد لإدارة خدمات التمريض والذي يعتبر أحد معايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) والمتمثل في تطبيق قياس الكفاءة للتمريض النفسي (Competency of Psychiatric Nursing) كأول منشأة صحية نفسية تطبقه على مستوى المملكة.وأوضح مدير إدارة الخدمات التمريضية عبدالله بن حمود اليامي أن هذا المشروع يستهدف أعضاء الهيئة التمريضية بكافة مستوياتهم، ويهدف للوصول إلى قواعد مهنية تسهم في تطوير الكفاءات التمريضية، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، والمحافظة على سلامتهم، ومواكبة أي مستجدات في مجال تمريض الصحة النفسية، وسينعكس تطبيقه بشكل إيجابي بإذن الله على جميع الخدمات والإجراءات التي يقدمها طاقم التمريض للنزلاء والنزيلات والمراجعين والمراجعات في جميع الأقسام، مبينا أن طبيعة وطريقة تطبيق هذا المعيار تعتمد على قياس المهارة والمعرفة والأساليب المهنية التي تتوافق مع طبيعة المرض النفسي التي تساهم في إنجاح التكامل في جودة الرعاية الصحية النفسية لهذه الفئة من المرضى.من جهته أكد المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني أن المجمع يفخر بجميع موظفيه وبالأدوار التي يقومون بها لتلمس واستشعار احتياجات المرضى الذين يغلب عليهم عدم استبصارهم وإدراكهم لمرضهم، ومن ذلك طاقم التمريض، مشيرا إلى أن المجمع يضم أكثر من 690 ممرضا وممرضة مدربين بشكل كبير على التعامل مع المرضى النفسيين ومرضى الإدمان والمريضات، وتعتبر الجهود والخدمات التي يقدمونها عصب العملية العلاجية والتأهيلية في المجمع، ولذلك فإن تطبيق هذا المعيار يسهم بشكل كبير في تجويد وتطوير المهارات لديهم وبالتالي تأكد حصول المريض على الخدمة التي يحتاجها بكل كفاءة، مقدما شكره وتقديره للمسئولين في وزارة الصحة على متابعتهم المستمرة للعمل الذي يقدمه المجمع وتوجيهاتهم وحرصهم لما فيه مصلحة المرضى والمراجعين.