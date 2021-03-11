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الأرصاد تتوقع طقس الجمعة.. عواصف ترابية في 8 مناطق
http://almnatiq.net/?p=960232
المناطق_ الرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى تعرض 8 مناطق لعواصف ترابية، غدًا الجمعة، مع تكون سحب رعدية.

وتوقع المركز هبوب عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية؛ حيث تتجاوز سرعة الرياح السطحية معها 55 كم/ساعة على مناطق «الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة».

وتابع: أنه سيطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمي على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.

ويشهد البحر ألأحمر هبوب رياح سطحية شمالية، إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط تصل سرعة الرياح الى أكثر من 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي. وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي، وحالته متوسط الموج إلى مائج شمالًا. 

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج إلى مائج. 

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