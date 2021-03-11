تعرف على ترتيب الدول العربية من حيث حجم احتياطي الذهب

المناطق_وكالات

كشف تقرير مجلس احتياطي الذهب العالمي لشهر مارس، الذي تصدرته الولايات المتحدة الأميركية عالمياً، عن ترتيب الدول العربية من حيث حجم احتياطي الذهب. وفقاً لـ”العربية.نت”

المركز الأول والثاني

واحتفظت السعودية بمركز الصدارة عربياً من حيث حجم احتياطيات الذهب، حيث بلغت 323.1 طن، وتشكل فقط 4.1% من إجمالي احتياطياتها من الأصول، لتحتل المرتبة الـ 18 عالمياً.

وجاء لبنان في المركز الثاني عربياً وبفارق مركزين فقط عن السعودية في الترتيب العالمي، باحتياطيات بلغت 286.8 طن من الذهب، إلا أنه يمثل نحو 40% من احتياطياته من الأصول.

المركز الثالث والرابع

وفي المركز الثالث جاءت الجزائر بـ 173.6 طن من الذهب تمثل 18% من الاحتياطي.

بينما احتفظت ليبيا بالمركز الرابع باحتياطي 116.6 طن وفي المرتبة الـ 33 عالمياً، كما مثل الذهب نحو 8.3% من إجمالي احتياطيات البنك المركزي الليبي من الأصول الأجنبية.

باقي الدول العربية

وبأقل من 100 طن من الذهب جاءت باقي الدول العربية، حيث احتل العراق المرتبة الخامسة عربيا والـ38 عالميا، باحتياطي يبلغ 96.4 طن، فيما جاءت مصر في المرتبة السادسة باحتياطيات تبلغ 80.2 طن، مثلت 10%، و12.4% من احتياطي الأصول للدولتين على التوالي.

في حين احتلت الكويت المرتبة السابعة في الترتيب العربي باحتياطي يبلغ 79 طنا، أما الإمارات جاءت في المرتبة الثامنة عربياً عند 57.6 طن، مثلت 3.2% فقط من الاحتياطي الأجنبي، وبعدها قطر بـ 56.7 طن، ثم الأردن بـ 43.5 طن، تلتهم سوريا، والمغرب، وتونس، والبحرين، وأخيراً اليمن مع احتياطي 1.6 طن من الذهب في المرتبة 100 عالمياً.

المركز الأول عالمياً

واحتفظت الولايات المتحدة بأكبر احتياطي عالمي من الذهب بلغ 8133.5 طن، مثّل 78.6% من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من الأصول الأجنبية.