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مـدير صـحة بـيشة يـدشن الإحـالات الإفتراضية

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مـدير صـحة بـيشة يـدشن الإحـالات الإفتراضية

مـدير صـحة بـيشة يـدشن الإحـالات الإفتراضية
http://almnatiq.net/?p=960239
المناطق-بيشة

دشن مدير صحة بيشة الأستاذ .فالح بن ناصر الشهراني الإحالات الإفتراضية، وأعلن عن إستقبال أول حالاتين من خارج المنطقة.

وأكد الشهراني بأنه بدأ العمل منذ بداية العام الماضي ٢٠٢٠ م لإضافة عدد من التخصصات الدقيقة بداية بإصابات الملاعب ومن ثم التوسع بإضافة جراحات العمود الفقري ، اصابات الحوض ، ووحدة القسطرة القلبية ،وأمراض النطق والتخاطب ، مناظير المخ وأعصاب ، جراحة شبكية العين ،وجراحة الغدد وسرطان الثدي ، و جراحة وتجميل أنف وأذن وحنجره ، وجراحة الغدد الصماء للكبار والصغار ، والطب النووي ، وتخصص الأشعة التداخلية ، مما جعل من صحة بيشة مرجعاً طبياً لعدد من التخصصات الدقيقة ومهيأةً لإستقبال الحالات من خارج المنطقة.

من جانبة قدم مدير الشؤون الصحية شكره لمعالي وزيـر الصحة الـدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وفريق العمل بالوزارة على الدعم الغير مستغرب
كما قدم شكره وتقديره لفريق العمل بإدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي ولكافة فريق العمل بصحة بيشة‬ على جهودهم في العمل على تحسين تقديم الخدمات الصحية وذلك من حيث وجود بعض التخصصات الدقيقة التي ساهمت في انخفاض عدد الإحالات الخارجية لـعام 2020، وبنسبة 51% مقارنة بعام 2019 .
علماً بأن عدد الإحالات لـعام 2019 (2091 )إحالة وعدد الحالات لعام 2020(1046)إحالة .

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