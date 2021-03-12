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العارضة .. تدشين مشروعات تنموية بأكثر من 423 مليون ريال

العارضة .. تدشين مشروعات تنموية بأكثر من 423 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=960240

نفذ الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مساء اليوم، جولة تفقدية لمحافظة العارضة، ضمن جولاته التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ودشّن أمير المنطقة خلال الجولة، حزمة من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة تقدر قيمتها بنحو 423.541.858 ريالاً.

ولدى وصوله مقر الحفل المعد بتلك المناسبة في المركز الحضاري، أزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح المركز الحضاري والذي يضم مسرحًا للمناسبات وقاعات ومعارض وخدمات متعددة.

عقب ذلك، شرّف أمير منطقة جازان حفل أهالي محافظة العارضة المعد بتلك المناسبة، ودشن عددًا من المشروعات التنموية لوزارات (التعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد) وهيئة الأمر بالمعروف، وشركة الكهرباء، وجمعية بر العارضة الخيرية، وشاهد عرضًا مصورًا للمشروعات الجديدة المدشنة.

ودعا الأمير محمد بن ناصر، خلال الحفل، إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل للوصول إلى الأهداف المنشودة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخدمة أهالي المحافظة في جميع المجالات، مثمنًا في الوقت نفسه جهود الوزارات، ممثلة في فروعها بالمنطقة؛ لتحقيق مستهدفات الرؤية 2030.

ولفت أمير منطقة جازان إلى أهمية المشروعات التي اُفتتحت اليوم؛ لخدمة المحافظة وأهلها، مؤكدًا ما تحظى به منطقة جازان من دعم كامل ورعاية دائمة من القيادة الرشيدة.

وأهاب بالمهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية بلادنا المباركة وحفظ مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية، مشددًا على وجوب التكاتف والتعاون لتسريع عجلة التنمية.

وفي ختام الحفل، استمع الحضور إلى قصيدتين شعريتين نالتا استحسان الجميع، وتسلم الأمير هدية تذكارية من محافظ وبلدية وأهالي العارضة بتلك المناسبة.

حضر الجولة وحفل التدشين: وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية الدكتور عيسى ين يحيى البناوي، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، ومحافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، وعدد من المسؤولين.

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