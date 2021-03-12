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الهلال يتغلب على الوحدة ويتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الهلال يتغلب على الوحدة ويتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=960248
المناطق-واس

تصدر فريق الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه على فريق الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع في مكة المكرمة ضمن الجولة الـ 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع الهلال رصيده إلى 45 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن الشباب الذي تراجع للمركز الثاني، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.
وسجل أهداف الهلال اللاعب “غوميز”، “هاتريك” عند الدقائق 35، 55، 77، وأضاف اللاعب فييتو عند الدقيقة 36 الهدف الثاني، فيما سجل للوحدة اللاعب نياكاتي عند الدقائق 15، 40.

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