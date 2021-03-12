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«تويتر» يعلن عن ميزة جديدة لهواتف «أندرويد» و«آيفون»

«تويتر» يعلن عن ميزة جديدة لهواتف «أندرويد» و«آيفون»
http://almnatiq.net/?p=960257
المناطق- الرياض

أعلن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إتاحة تحميل صور فائقة الدقة من نوع “4K”، على هواتف “أندرويد” و”آيفون”.

وأشار إلى إمكانية إجراء عملية التحديث الجديد من تحميل “صور عالية الجودة”، بدقة تصل إلى 4096×4096 بيكسل، بدلًا من دقة الصور التي كانت متاحة سابقا، وهي “2K”.

وأوضح أنه يمكن الحصول على تلك التقنيات الجديدة، بالانتقال إلى الإعدادات الخاصة بـ”تويتر” ثم الذهاب إلى الخصوصية، فـ”استخدام البيانات”، واختيار أيقونة تحميل “صور عالية الجودة”، والاختيار إما عن طريق بيانات الجوال والواي فاي أو الواي فاي فقط.

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