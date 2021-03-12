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عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة

عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=960268
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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