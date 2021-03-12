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البيت الأبيض: بايدن سيحدد خطته لجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الوضع الطبيعي

البيت الأبيض: بايدن سيحدد خطته لجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الوضع الطبيعي

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البيت الأبيض: بايدن سيحدد خطته لجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الوضع الطبيعي

البيت الأبيض: بايدن سيحدد خطته لجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الوضع الطبيعي
http://almnatiq.net/?p=960277
المناطق - وكالات

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحدد في خطاب للأمة خطته لجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الوضع الطبيعي بحلول الرابع من يوليو القادم.

وسيدعو الرئيس بايدن في الذكرى السنوية الأولى للإغلاق بسبب جائحة كورونا لجعل جميع البالغين في الولايات المتحدة مؤهلين للحصول على لقاحات كورونا بحلول 1 مايو.

ومن المتوقع أن يعلن بايدن أيضا عن نشر 4000 جندي إضافي للمساعدة في التطعيم، وإطلاق موقع على شبكة الإنترنت يطلع الأمريكيين على مكان تلقيحهم.

كما سيتحدث الرئيس عن التضحيات التي قدمها الشعب الأمريكي، وخسارة أكثر من 500 ألف شخص ماتوا بالوباء، وعن ملايين الأشخاص والمصابين الذين تغيرت حياتهم بسبب الوباء.

كما سيحدد الخطوات التالية التي سيتخذها للسيطرة على الوباء لهزيمة الفيروس، وتقديم رؤيته لما هو ممكن أن يتحقق إذا اتحد الجميع.

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