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اتفاق أمريكي إسرائيلي على التصدي لتهديدات إيران

اتفاق أمريكي إسرائيلي على التصدي لتهديدات إيران
http://almnatiq.net/?p=960280
المناطق - وكالات

أعلن البيت الأبيض أن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشوا المخاوف بشأن إيران في أول اجتماع افتراضي لمجموعة ثنائية استراتيجية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إيميلي هورن، إن “مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي مئير بن شبات كانا على رأس وفدي البلدين”.

وأضافت: “تبادل الجانبان وجهات النظر خلال المناقشات حول القضايا الأمنية الإقليمية ذات الاهتمام والمخاوف المشتركة، بما فيها قضية إيران، وعبرا عن تصميم مشترك على التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة”.

وأشارت إلى أن “الجانبين рتفقا على مواصلة الحوار في المستقبل”.

وصورت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاجتماع بأنه ضمن جهودها للتشاور مع الحلفاء والشركاء مع سعيها لجذب إيران إلى محادثات بشأن عودة طهران وواشنطن للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

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